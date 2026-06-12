BCR mantiene tasa de interés de referencia en 4.25%

Andina

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4.25%, según informó en su Programa Monetario de junio de 2026.

La entidad señaló que los indicadores adelantados de la actividad económica a mayo siguen mostrando un buen desempeño.

Entre ellos destacó el crecimiento de las importaciones de bienes de capital, que registraron una variación real interanual de 38.1% en abril y mayo de este año. Asimismo, las importaciones de bienes de consumo duradero aumentaron 24.6% y el consumo interno de cemento creció 19% en el mismo periodo.

De igual manera, el IGV interno registró una expansión real interanual de 11.3% en abril y mayo, según cifras preliminares.

El BCR también informó que los agregados monetarios, el crédito y las transacciones con tarjeta continúan mostrando un alto dinamismo.

En ese sentido, la liquidez total registró un crecimiento nominal interanual de 18.4% y el crédito total aumentó 14.5% en abril y mayo. Asimismo, el circulante creció 12.5%.

Por su parte, las transacciones con tarjeta registraron una expansión nominal interanual de 7.6% entre enero y abril de este año.

Inflación

El Banco Central indicó que en mayo la tasa mensual de inflación fue de -0.16%, mientras que la inflación sin alimentos y energía se ubicó en 0.09%. Precisó que la disminución de la inflación mensual obedeció principalmente a los menores precios de algunos alimentos.

En términos interanuales, la inflación total se redujo de 4% en abril a 3.9% en mayo, mientras que la inflación sin alimentos y energía se mantuvo en 4.4%.

Asimismo, las expectativas de inflación a doce meses aumentaron de 2.82% en abril a 2.89% en mayo, manteniéndose dentro del rango meta de inflación.

Expectativas y entorno internacional

El ente emisor señaló que, en mayo, la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas de la encuesta realizada por el Banco Central continuó ubicándose en el tramo optimista y se observó una recuperación en la mayoría de los indicadores de expectativas.

Asimismo, indicó que el riesgo global se mantiene elevado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una elevada volatilidad de los mercados financieros y en los precios internacionales del petróleo.

No obstante, sostuvo que las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas y que los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana.

Finalmente, el BCR señaló que, tomando en cuenta que la mayor parte de la inflación está asociada a factores de oferta que se estiman temporales, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta dentro del horizonte de proyección y se ubiquen alrededor de 2% en 2027.