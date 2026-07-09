BCR mantiene la tasa de interés de referencia en 4.25% por undécimo mes consecutivo

Andina/Archivo

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El directorio del Banco Central de Reserva (BCR), presidido por Julio Velarde, acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% al considerar que las expectativas de inflación permanecen dentro del rango meta y que la actividad económica continúa mostrando un desempeño favorable.

Contando desde setiembre del año pasado,se trata del undécimo mes consecutivo en el que la tasa se mantiene en dicho nivel, considerado por analistas en un "nivel neutro".

-Capeco: construcción en el Perú podría crecer hasta 9.4% en 2026 con nuevo Gobierno

La entidad informó que,en junio, la inflación mensual fue de 0.23% y la inflación sin alimentos y energía de 0.08%, resultados compatibles con el rango meta en términos anualizados.

En tanto, la inflación interanual pasó de 3.9% en mayo a 4% en junio, mientras que la inflación subyacente aumentó de 4.4% a 4.5%, debido principalmente al incremento de los combustibles y su impacto en los costos de transporte registrado entre marzo y abril.

Asimismo, indicó quelas expectativas de inflación a doce meses disminuyeron de 2.9% en mayo a 2.8% en junio, manteniéndose dentro del rango objetivo.

El BCR proyectó que tanto la inflación total como la inflación sin alimentos y energía retornarán gradualmente a niveles cercanos al 2%conforme se disipen los choques de oferta, aunque advirtió que unFenómeno de El Niño más intenso y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente podrían retrasar ese proceso.

Respecto a la actividad económica, el banco central señaló que los indicadores adelantados correspondientes a junio continúan reflejando un buen desempeño. Agregó que la mayoría de los indicadores de situación actual mejoró frente al mes anterior y que todos los indicadores de expectativas permanecen en el tramo optimista.

En el ámbito internacional, el BCR destacó que los riesgos globales se han moderado por la reducción de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la normalización del mercado de hidrocarburos, factores que contribuyeron a una disminución de los precios internacionales del petróleo. No obstante, precisó que aún persiste incertidumbre en el escenario externo.

La próxima reunión del directorio del Banco Central de Reserva para evaluar el Programa Monetario y fijar una nueva de tasa de interés de referencia se realizará el 13 de agosto.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });