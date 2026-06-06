Perú.- BCR: Mayoría de indicadores de expectativas empresariales se mantienen optimistas en mayo

Perú.- Reservas Internacionales suman US$ 97,000 millones al cierre del primer cuatrimestre - Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

En mayo de 2026, la mayoría de los indicadores de expectativas empresariales mejoraron frente al mes previo y permanecen en el tramo optimista, a excepción de los indicadores de la economía y del sector a 3 meses, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

El indicador de expectativas sobre el desempeño de la economía a 3 meses subió de 44.6 puntos en abril a 46.2 puntos en mayo, y a 12 meses aumentó de 51.2 a 55.9 puntos en el mismo periodo.

-¿Qué factores están redefiniendo el crecimiento empresarial en Latinoamérica?

Sobre las expectativas del sector, el índice a 3 meses se ubicó en 50.0 puntos en mayo, frente a los 51.1 puntos del mes previo; mientras que a 12 meses se incrementó de 56.5 a 58.8 puntos.

El indicador de expectativas sobre la situación de sus empresas a 3 meses pasó de 55.1 puntos en abril a 53.8 puntos en mayo. Por su parte, el de 12 meses creció de 60.9 a 63.4 puntos entre ambos meses.

En cuanto a la demanda de sus productos, este índice a 3 meses aumentó de 55.6 a 56.5 puntos entre abril y mayo; mientras que a 12 meses se acrecentó de 65.5 a 66.3 puntos en dicho lapso.

En mayo el índice de expectativas de contratación de personal a 3 meses se ubicó en 53.2 puntos, 0,3 puntos más que en abril (52.9 puntos). A 12 meses aumentó de 57.8 a 59.0 puntos entre abril y mayo.

Además, el índice de inversión de sus empresas a 3 meses subió de 55.8 puntos en abril a 57.2 puntos en mayo, dentro del tramo de optimismo. A 12 meses se incrementó a 63.7 puntos en mayo, luego de registrar 60.5 puntos en el mes previo.

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