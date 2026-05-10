BCR: mayoría de indicadores de situación actual de empresas mejoró en abril del 2026

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 10 May. (ANDINA) -

La mayoría de los indicadores de situación actual de las empresas mejoró en abril del presente año, respecto a marzo último, salvo en el nivel de ventas y órdenes de compra, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

Señaló que el indicador de situación actual del negocio se incrementó de 55.6 puntos en marzo a 56.6 puntos en abril, confirmando una mejora en la percepción empresarial.

El BCR refirió que el nivel de ventas pasó de 56.5 a 56.4 puntos entre marzo y abril, manteniéndose en el tramo optimista.

"En cuanto al nivel de producción, este aumentó de 51.2 a 57.1 puntos entre ambos meses, reflejando un dinamismo productivo mayor", indicó.

El BCR sostuvo que el nivel de demanda respecto a lo esperado subió de 47 a 47.6 puntos de marzo a abril; mientras que las órdenes de compra respecto al mes anterior decrecieron de 56.5 a 54.6 puntos, permaneciendo en el tramo optimista.

"Por su parte, los indicadores de expectativas empresariales disminuyeron, aunque se mantuvieron en el tramo optimista, a excepción del indicador de la economía a 3 meses", manifestó.

"De este modo, quince indicadores de un total de 18 se mantuvieron en la zona de optimismo", agregó.

(FIN) NDP/CNA