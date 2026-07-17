BCR: Perú ha sido el país que más ha crecido en Sudamérica en lo que va del siglo

Andina/Melina Mejía

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El presidente del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, afirmó que Perú ha sido el país que más ha crecido en Sudamérica en lo que va del siglo XXI, desempeño que, según indicó, ha sido posible gracias a la estabilidad macroeconómica mantenida durante las últimas décadas.

"Si uno ve este siglo, somos el país que más ha crecido en Sudamérica[...] República Dominicana, que era un país más pobre, ahora es más rico que nosotros simplemente porque desde el 2014 ha tenido un mayor crecimiento. Aún así, no nos ha ido tan mal", sostuvo durante la ceremonia por el 205.° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, realizada en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

-MEF transfiere S/ 229.7 millones para financiar pensiones de militares y policías

Velarde señaló que uno de los pilares de ese desempeño ha sido el control de los precios a través del trabajo delBCR. "Hemos tenido la inflación más baja de América Latina en este siglo. Incluso el periodo de inflación baja más larga de los últimos 50 años en el país", resaltó.

Asimismo, sostuvo quela estabilidad macroeconómica ha permitido que el país resista los efectos de la inestabilidad políticaregistrada en los últimos años. No obstante, consideró que ese contexto sí ha limitado un mayor ritmo de crecimiento.

En materia de comercio exterior, recordó que en el año 2000 Argentina exportaba cuatro veces más que Perú y Colombia cerca de 80% más. Sin embargo, indicó que el año pasado el país exportó más que Argentina y más del doble que Colombia. Además, destacó que las exportaciones peruanas se han multiplicado por 13 en lo que va del siglo.

El presidente del BCR también señaló quelos indicadores de corto plazo continúan mostrando un desempeño favorable, impulsados por los elevados precios de exportación. En ese sentido, indicó que la balanza comercial alcanzó los 40,000 millones de dólares en mayo y estimó que próximamente llegaría a 50,000 millones. Asimismo, mencionó que la recaudación del IGV crece a tasas de dos dígitos, las importaciones de bienes de capital avanzan 27% y el empleo privado aumenta 5.1%.

No obstante,advirtió que el Fenómeno de El Niño ya viene afectando la actividad económica, principalmente en los sectores pesca y agricultura. Explicó que, aunque la economía creció 3.6% entre enero y abril, en mayo el avance fue de 1.8% debido a la caída de la pesca y al menor desempeño del sector agrícola.

"El panorama está muy bien pero hay un problema fuerte que nos va a golpear que es El Niño y hay que ser conscientes de eso. Tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas pero derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viviendo", puntualizó Velarde, quien este miércoles recibió la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz por su labor al frente del Banco Central de Reserva durante casi 20 años consecutivos.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });