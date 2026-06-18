BCR pone en circulación moneda de S/ 1.00 alusiva a la cultura Recuay

Perú.- BCR pone en circulación moneda de S/ 1 alusiva a la cultura Recuay - Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) puso en circulación desde hoy una nueva moneda de un sol, esta vez alusiva a la cultura Recuay, que se desarrolló en la antigüedad en la sierra de Áncash.

De acuerdo con laCircular 0013-2026-BCRP,publicada en elDiario Oficial El Peruano, la nueva moneda tendrá curso legal, por lo quepodrá utilizarse en cualquier transacción económica junto con las actuales monedas de un sol.

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La pieza cuenta con una denominación de un sol, está elaborada en aleación de alpaca, pesa 7.32 gramos, tiene un diámetro de 25.50 milímetros y presenta canto estriado. Asimismo, corresponde al año de acuñación 2026.

En el anverso se aprecia el Escudo de Armas del Perú rodeado por la leyenda “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y un polígono inscrito de ocho lados que forma el filete de la moneda.

Por su parte, el reverso muestra la imagen de un cerámico de la cultura Recuay: una botella con forma de mujer ataviada con una rica indumentaria y decoración que reflejan su alto estatus dentro de la nobleza indígena. También incluye la inscripción “Cultura Recuay”, la denominación de la moneda, la frase “Cerámica Precolombina” y la marca de la Casa Nacional de Moneda.

El BCR informó quese emitirán 10 millones de unidades de esta moneda, la cual es la quinta de la Serie Numismática “Cerámica Precolombina Peruana”, dedicada a lacultura Recuay, con el objetivo de difundir el patrimonio cultural del país e incentivar la cultura numismática.

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