BCR: precio récord de cobre podría duplicar producción peruana y ser número uno en ranking

Perú.- Nexans: Perú y Chile deben apostar por mayor industrialización del cobre y manufactura - Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Perú tiene el potencial de convertirse en el mayor productor mundial de cobre si logra desarrollar los proyectos mineros previstos para los próximos años, afirmó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

Durante la conferencia de prensa tras presentación del Reporte de Inflación de junio, señaló que lademanda mundial de cobre continuará mostrando fortalezadebido a cambios estructurales en la economía global, especialmente por el avance de lainteligencia artificial (IA)y la transición hacia fuentes de energía más limpias.

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Velarde explicó queuno de los principales factores detrás del aumento de la demanda en el corto plazo es la construcción masiva de centros de datos en Estados Unidospara el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.

“Gran parte del crecimiento de Estados Unidos y gran parte de la inversión está ligada a la IA, básicamente estos centros de datos que requieren una demanda de cobre bastante alta”, sostuvo consultado por laAgencia Andina.

Añadió que otro soporte importante para el mercado del cobre es la transición energética, proceso que implica reemplazar progresivamente los combustibles fósiles por tecnologías más limpias. En ese contexto, destacó que los vehículos eléctricos demandan mayores cantidades de cobre que los vehículos convencionales, tendencia que seguirá impulsando el consumo del metal en los próximos años.

Frente a este escenario,Velarde resaltó que el Perú cuenta con una importante cartera de proyectos cupríferos que podría transformar la posición del país en el mercado internacional.

“Tenemos proyectos mineros de cobre que podrían duplicar nuestra producción. Podríamos pasar tranquilamente la producción de otros países y ciertamente llegar a tener la mayor producción mundial de cobre”, manifestó.

No obstante, advirtió que para alcanzar ese objetivo no basta con que el precio internacional del metal se mantenga en niveles elevados. “Los proyectos de cobre requieren dos cosas: que el precio del cobre se mantenga alto, pero sobre todo que se desarrollen los proyectos que existen para elevar nuestra producción”, enfatizó.

El presidente del BCR indicó queuna mayor producción cuprífera tendría efectos positivos sobre la economía nacional, al traducirse en mayores ingresos fiscales y una mayor capacidad de inversión por parte del Estado.

“Obviamente eso significará mayores ingresos fiscales, mayor posibilidad de gasto público, mayor inversión pública, entre otros”, puntualizó.

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