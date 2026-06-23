BCR proyecta un descenso más rápido de precios del petróleo y combustibles

Archivo - Perú.- Perú destaca operatividad Lote X y nueva etapa de perforaciones que fortalece producción - Andina/Difusión - Archivo

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Banco Central de Reserva (BCR) previó que los precios del petróleo y los combustibles tendrían un descenso más rápido de lo esperado debido a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que ponga fin al conflicto que sostienen ambas naciones y asegure un traspaso seguro de estas fuentes de energía a través del estrecho de Ormuz.

"Dado los eventos ahora tenemos una proyección de descenso más rápido del precio del petróleo", dijo el presidente delBCR,Julio Velarde, durante la presentación del Reporte de Inflación de junio.

BCR espera que bajen pasajes en transporte público, aunque advierte que podría demorar

La semana pasada se dieron a conocer las intenciones deEstados Unidos e Iránde continuar dialogando a fin de asegurar el paso de buques mercantes por elestrecho de Ormuz, vía por donde circulan las naves que transportan petróleo, gas y energía.

Asimismo, en la víspera, los ministerios de Relaciones Exteriores de Catar y Pakistán han revelado queambos países han acordado una hoja de rutapara resolver el conflicto en un plazo de 60 días, lo que eleva el optimismo de los mercados.

"Lo que hemos visto es una evolución de los precios internacionales bastante distinta después de que se anunció que se está logrando unmemorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Entre el 11 de junio y fines de febrero, cuando Estados Unidos ataca a Irán, el precio del petróleo subió casi 37 %. Horas después del anuncio cayó 12.3 %", mencionó Velarde.

"El caso del Brent, el petróleo del Mar del Norte, había subido 24.7 %, pero ahora está cayendo 15 %. Lo mismo para los combustibles en general. Se espera que el precio de la gasolina siga cayendo en los próximos meses de mantenerse este acuerdo, solo que va a tomar algún tiempo que regrese a los niveles preconflicto con Irán", añadió.

El titular delBCRprecisó también que la

corrección de los precios de los combustibles es una buena noticia ya que permitirá, a su vez, un descenso de la inflación en Perú.

En la misma línea, Velarde afirmó que ya se observa una reciente reducción de los precios de los combustibles, lo cual ha comenzado a reflejarse en algunos servicios de transporte; aunque advirtió que el ajuste de los pasajes en el transporte público urbano tomaría más tiempo.

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