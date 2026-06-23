BCR proyecta que superávit comercial del Perú cerrraría el año en casi US$ 50,000 millones

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Banco Central de Reserva (BCR) estimó que el superávit comercial de Perú alcance los casi 50,000 millones de dólares al cierre del presente año debido a perspectivas más altas de los términos de intercambio.

Para el próximo año, las estimaciones delBCRindican que Perú volverá a obtener unsuperáviten subalanza comercialal situarse en casi 49,000 millones de dólares.

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"La balanza comercial, la registrada a abril, está en [un superávit de] 43,000 millones de dólares yesperamos cerrar el año en casi 50,000 millones y casi 49,000 millones en el 2027, esto por un crecimiento de las exportaciones. Está llegando a 118,000 millones nuestra estimación [para este año], con importaciones de casi 69,000 millones", señaló el presidente del ente monetario, Julio Velarde, durante la presentación del Reporte de Inflación de junio.

En la misma línea, el BCR precisó que los términos de intercambio cerrarían el 2026 con una variación positiva de 18.3%, favorecido por un incremento de 25.6% en los precios de exportación.

"Los términos de intercambio están en un nivel excepcional. Tenemos realmente que son los precios más altos de los últimos 76 años. Están dando un impulso fuertísimo a nuestras exportaciones", complementó Velarde.

Los términos de intercambio son un indicador económico que compara los precios de lo que un país exporta con los precios de lo que importa. Cuando suben, significa que el país puede comprar más con lo que vende al exterior; cuando bajan, ocurre lo contrario.

"Tenemos los mejores términos de intercambio, estamos batiendo todos los récords en cuanto a superávit comercial", puntualizó el presidente del BCR.

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