BCR: Términos de intercambio crecieron 20.9% interanual en abril

Perú.- Exportaciones peruanas crecen 36.1% a abril de 2026 y superan los US$ 35,000 millones - Andina/Puerto Del Callao. Andina/Jhonel Rodríguez

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

En abril de 2026, los términos de intercambio registraron un incremento de 20.9% interanual (frente a abril de 2025), favorecido por el incremento de los precios de exportación.

Lostérminos de intercambioson un indicador de las condiciones de la economía internacional, en este caso favorables para los precios de nuestras principales exportaciones.

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Losprecios de exportación aumentaron en 33% interanual, principalmente por alza en los precios del cobre (47.3%), del oro (46.2%) y de la harina de pescado (53%).

Por su parte, losprecios de importación aumentaron 10%, debido a los mayores precios del petróleo y derivados.

Respecto al mes previo (marzo de 2026), los términos de intercambio disminuyeron en 6.3%, debido principalmente a los mayores precios del petróleo (21.6%).

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