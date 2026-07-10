BCR: todos los indicadores de expectativas empresariales en el tramo optimista en junio

Archivo - Perú.- BCR: expectativa de inflación a 12 meses disminuye a 2.83% en junio de 2026 - Andina/Archivo

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El indicador de expectativas sobre el desempeño de la economía a 3 meses pasó al tramo optimista subiendo de 46.2 puntos en mayo a 55.5 puntos en junio, informó el Banco Central de Reserva (BCR). .

A 12 meses este indicador de la economía aumentó de 55.9 puntos a 68.6 puntos en el mismo periodo.

Sobre las expectativas del sector el índice a 3 meses se ubicó en 56 puntos en junio, mayor en 6 puntos al nivel registrado en mayo (50 puntos) y a 12 meses se incrementó de 58.8 a 68.4 puntos.

El indicador de expectativas sobre la situación de sus empresas a 3 meses creció de 53,8 puntos en mayo a 58,6 puntos en junio. Por su parte, el de 12 meses aumentó de 63,4 a 70,3 puntos entre ambos meses.

En cuanto a la demanda de sus productos, este índice a 3 meses aumentó de 56,5 a 62,0 puntos entre mayo y junio. A 12 meses se acrecentó a 71,3 puntos en junio, posterior al registro de 66,3 puntos en el mes anterior.

En junio el índice de expectativas de contratación de personal a 3 meses se ubicó en 54,6 puntos, 1,4 puntos mayor que en el obtenido en mayo (53,2 puntos). Este indicador de expectativas a 12 meses aumentó de 59,0 a 63,0 puntos entre mayo y junio.

Además, el índice de inversión de sus empresas a 3 meses subió de 57,2 puntos en mayo a 57,5 puntos en junio, dentro del tramo de optimismo. A 12 meses se incrementó a 67,2 puntos en junio, luego de registrar 63,7 puntos en el mes previo.

Además, en junio la mayoría de los indicadores de situación actual aumentó frente a mayo. En particular, mejoró el del negocio, que se mantuvo en el tramo optimista al aumentar de 56,4 puntos a 56,6 puntos entre mayo y junio; y los indicadores de producción y de órdenes de compra respecto al mes previo se incrementaron y se mantuvieron en el rango de optimismo.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });