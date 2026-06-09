Berthin Gomez Vela es el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo

Andina/Berthin Gomez Vela Juramentó Hoy Ante El

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

Berthin Enrique Gomez Vela asume desde hoy como el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo, reemplazando en el cargo a José Fernando Reyes Llanos, quien se desempeñaba como titular de esta cartera desde el 24 de febrero del presente año.

Reyes Llanos presentó su renuncia al Gabinete Ministerial el pasado 3 de junio de 2026.

Gomez Vela juramentó hoy como el nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, ante el presidente José María Balcazar.

Gomez Vela posee una amplia experiencia en la administración pública, se desempeñó como director de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), y también como director independiente de Petroperú.

También ha sido presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

Asimismo ha desempeñado varios cargos enProvías Descentralizado,desde gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal y secretario técnico de este organismo estatal.

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