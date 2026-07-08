BID Invest: demanda de minerales críticos es oportunidad de desarrollo económico del Perú

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El especialista en inversiones de BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Daniel Corbetto, afirmó que una gobernanza moderna de los minerales críticos requiere fortalecer el diálogo entre el Estado, el sector privado, la academia y las comunidades para generar condiciones que impulsen nuevas inversiones en nuestro país.

Durante su conferencia magistral "Gobernanza de los minerales críticos y la colaboración público-privada", en el I Foro Internacional "Uranio y Litio: Pilares del Liderazgo Energético para el Desarrollo Minero, Tecnológico y de Ciudades Inteligentes", el especialista señaló que la articulación entre los diferentes actores resulta fundamental para definir políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible del litio y el uranio.

Punto de encuentro

"El punto crítico es el diálogo, es traer a la mesa a ambos actores para que puedan conversar y llegar a un punto de encuentro. Debemos definir las políticas públicas en base a los aspectos más importantes que permitan catalizar la inversión privada en los minerales críticos", sostuvo Corbetto, en el evento organizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).Corbetto destacó que nuestro país cuenta con importantes ventajas competitivas para posicionarse en la industria de los minerales críticos, gracias a la sólida experiencia desarrollada durante décadas en la actividad minera."El Perú tiene una oportunidad muy importante. Somos un país minero, gozamos de un expertise que muy pocas geografías tienen. Sobre esa base, que es muy robusta, podemos construir capacidades en litio y uranio e incorporar las mejores prácticas internacionales", afirmó.

Diálogo permanente

El especialista explicó que la experiencia delGrupo BIDdemuestra que el diálogo permanente entre el Estado, los inversionistas, los reguladores, la academia, las comunidades y demás actores involucrados permite construir políticas públicas más eficientes y proyectos con mayor sostenibilidad social y ambiental.Indicó que las inversiones impulsadas por BID Invest incorporan procesos de debida diligencia ambiental y social, así como planes de acción orientados a prevenir y cerrar brechas durante la ejecución de los proyectos, fortaleciendo la sostenibilidad de las iniciativas mineras.

Oportunidad estratégica de desarrollo

Finalmente, Corbetto señaló quela creciente demanda mundial de minerales críticos representa una oportunidad estratégicapara el Perú y la región, por lo que consideró fundamental continuar fortaleciendo la gobernanza del sector para aprovechar su potencial como motor de desarrollo económico y tecnológico.