BID lanza estrategia para posicionar a América Latina como economía de minerales críticos

Perú.- BID lanza estrategia que posiciona América Latina en economía global de minerales críticos - Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

Construir marcos de gobernanza que promuevan la inversión sostenible en las zonas donde transcurre la actividad minera constituye un reto fundamental que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asumió en estrecha coordinación con los gobiernos y las autoridades latinoamericanas.

“Estos no son desafíos menores, son condiciones estructurales que definirán si aprovechamos esta oportunidad o si la desperdiciamos”, comentó la representante del Grupo BID en Perú, Matilde Bordón.

En ese sentido, el grupo BID lanzó recientemente la estrategia de BID Lab Minerals, una iniciativa enfocada en posicionar a América Latina y el Caribe en la economía global de minerales críticos.

“Desde esta iniciativa los países de la región aportan escalas de minerales y los socios globales aportan demanda de largo plazo, financiamiento, tecnología avanzada y capital”, detalló en artículo publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.

Minerales críticos: Perú es el segundo productor mundial de estaño

Agregó que el organismo multilateral tiene como función principal establecer un puente entre ambos lados. “Apoyamos decididamente el establecimiento de marcos de política de regulación, mediante la canalización de la inversión privada y el financiamiento de la ejecución de proyectos de infraestructura, procesamiento y cadenas de valor”, refirió la ejecutiva.

Esfuerzo conjunto

La representante del Grupo BID en Perú aseveró que la importancia del esfuerzo conjunto se puede verificar en las importantes cifras de América Latina y El Caribe en materia de minería.

“Nuestra región concentra aproximadamente el 30% del suministro mundial de minerales y genera alrededor de 180,000 millones de dólares en exportaciones anuales de metales. No obstante, cabe precisar que la mayor parte de estas exportaciones continúa siendo materias primas, sin generar mayor valor agregado. Es aquí donde se presentan las oportunidades”, refirió Bordón.

Y es que, de acuerdo con el BID, la región se caracteriza por la intensidad y persistencia de conflictos sociales relacionados con la minería.

“Cuando la gobernanza se percibe débil la oposición se intensifica, lo que aumenta la probabilidad de escalada de conflictos como retrasos e interrupciones”, refiere la funcionaria.

En cuanto a los minerales críticos, Bordón detalló que la región abarca alrededor de casi la mitad de las reservas de litio en el mundo; cerca del 25% de las reservas de cobre y más del 20% de tierras raras

“América Latina tiene una posición estratégica para ayudar a las cadenas de valor del futuro; sin embargo, las grandes reservas no garantizan necesariamente mayores niveles de producción de acuerdo”, sostuvo Bordón.

Nueva oportunidad

En el marco de la iniciativa de BID Lab Minerals, Perú tiene una nueva oportunidad de generar mayores ingresos. Para ello es preciso considerar algunos aspectos que son propios de su realidad, como los territorios en donde se encuentran estos minerales críticos.

“La gobernanza con capacidades adecuadas, el desarrollo de infraestructuras bajo la presencia de marcos ambientales justos, junto con mecanismos de diálogo fortalecidos que contemplan esas demandas y necesidades de los ciudadanos que habitan estos lugares”, detalló la ejecutiva.

Aseveró que esta es una agenda impostergable para el país. “Desde el grupo BID hemos acompañado estos procesos de fortalecimiento y buscamos impulsar a América Latina y a Perú a tener una posición cada vez más relevante”, detalló.

Dijo, asimismo, que ello permite reflexionar sobre cómo construir, mediante una estrecha colaboración entre los agentes económicos, un mayor número de puentes entre el sector público y el sector privado,

“En ese aspecto, resulta clave reforzar los marcos fiscales, garantizar una buena gobernanza ambiental e impulsar la integración regional, a fin de crear cadenas de valor más complejas que generen una destacada escalada tanto en la producción inicial como en la transformación y la comercialización final”, puntualizó.

Datos

- La transformación energética y el avance tecnológico mundial dependen cada vez más de minerales críticos. Estos minerales son esenciales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, paneles solares y tecnologías digitales.

- La definición de minerales críticos varía según el país y sus prioridades estratégicas. En términos generales, se refiere a aquellos recursos que son vitales para la economía o la seguridad nacional y cuya cadena de suministro presenta vulnerabilidades.

- La definición de minerales críticos varía según el país y sus prioridades estratégicas. En términos generales, se refiere a aquellos recursos que son vitales para la economía o la seguridad nacional y cuya cadena de suministros presenta vulnerabilidades.

- En los últimos años, América Latina vio una expansión notable de startups y proveedores locales especializados en tecnologías mineras.

- 151,000 millones de dólares es el monto de la cartera de proyectos de desarrollo que Perú maneja en el sector minero energético.

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