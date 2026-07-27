Bienestar laboral: 4 prácticas para reducir el desgaste y mejorar la productividad

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Pasar de una reunión a otra, responder mensajes fuera de horario o no encontrar espacios para concentrarse son situaciones cada vez más comunes en el trabajo. Aunque muchas veces se normalizan, estos hábitos pueden desgastar a los equipos, afectar su motivación y reducir su capacidad para sostener un buen desempeño.

Frente a este escenario, el bienestar laboral ha dejado de ser visto sólo como un beneficio adicional. Hoy, cada vez más organizaciones lo entienden como una condición necesaria para cuidar a las personas, fortalecer el compromiso y construir equipos más resilientes en el tiempo.

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Este enfoque es abordado en un estudio global de Sodexo “Lugares Saludables + Personas Felices”, elaborado junto al International WELL Building Institute (IWBI) y SHAPE Global, que analiza cómo las prácticas diarias dentro de las organizaciones pueden impactar en la experiencia de los colaboradores.

El informe también recoge investigaciones de Deloitte Global, que ubican el aprendizaje y el desarrollo profesional entre las tres principales razones de la Generación Z para elegir un empleador. Asimismo, cita información de la Universidad de Oxford, según la cual los equipos con mayores niveles de bienestar pueden elevar su productividad en 13%.

"El compromiso y el buen desempeño no aparecen solos. Se construyen todos los días cuando las organizaciones crean entornos que cuidan la energía de las personas, ordenan mejor la forma de trabajar y promueven liderazgos más cercanos. El bienestar laboral no es un beneficio superficial; es una condición clave para que los equipos puedan rendir mejor y sostenerse en el tiempo”, dijo Milagros Villena, directora de Recursos Humanos de Sodexo en el Perú.

A partir de estos hallazgos, la firma en mención plantea cuatro prácticas que pueden ayudar a las empresas a reducir el desgaste laboral y mejorar la experiencia de sus equipos:

1. Ordenar mejor las reuniones: El estudio identifica que una mala planificación de reuniones puede quitar tiempo valioso para completar tareas diarias. Para evitarlo, se recomienda definir objetivos claros, convocar solo a las personas necesarias, respetar los horarios establecidos y reservar espacios de trabajo enfocado sin interrupciones.

2. Darle más sentido a la presencialidad: La oficina puede aportar valor cuando facilita la colaboración, el intercambio de ideas y la conexión entre colegas. De acuerdo con el informe, el 42% de los colaboradores a nivel mundial asistiría con mayor frecuencia si eso le permitiera pasar más tiempo de calidad con sus equipos. Por ello, los líderes deben procurar que los encuentros presenciales tengan un propósito claro y no se limiten a reproducir dinámicas que podrían realizarse de forma virtual.

3. Promover liderazgos que acompañen: Los colaboradores, especialmente los más jóvenes, esperan líderes capaces de orientar, motivar y establecer límites saludables. Esto implica no solo asignar tareas, sino también escuchar, dar retroalimentación oportuna y cuidar que las cargas de trabajo sean sostenibles.

4. Medir mejor lo que ocurre dentro de los equipos: Para tomar decisiones más acertadas, las empresas necesitan herramientas que les permitan identificar si el desgaste proviene del ritmo diario de trabajo, de la forma en que se lidera o del ambiente laboral. Contar con diagnósticos más claros ayuda a intervenir a tiempo y diseñar acciones ajustadas a las necesidades reales de cada equipo.

Promover una cultura de bienestar no significa reducir la exigencia ni bajar los objetivos. Por el contrario, implica crear condiciones para que las personas puedan trabajar mejor, sostener su rendimiento y aportar valor de manera constante. En un entorno laboral cada vez más dinámico, cuidar la experiencia de los colaboradores también se convierte en una ventaja competitiva para las organizaciones.

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