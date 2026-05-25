Bolsa de Valores de Lima abre sesión con indicadores negativos

Andina/Andrés Valle

Lima 25 May. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) empieza la jornada de hoy con indicadores negativos.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la bolsa local, inició la jornada bajando 0.04%, al pasar de 52,945.16 a 52,701.66 puntos.

En tanto que el Índice Selectivo de la BVL, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.01%, al pasar de 1,370.85 a 1,367.26 puntos.

Las principales bolsas asiáticas tuvieron resultados positivos al cierre, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presentó cifras positivas al comienzo de la jornada.

El índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina subía 0.58%, en tanto que el índice Standard & Poor’s ganaba 0.37% y el indicador tecnológico Nasdaq avanzaba 0.19%.

(FIN) SDD