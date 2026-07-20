Bolsa de Valores de Lima inicia jornada con indicadores positivos

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Lima 20 Jul. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores positivos al inicio de la sesión de hoy en un contexto en el cual Wall Street presenta índices igualmente favorables en la apertura.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, sube 1.55% al pasar de 55,438.7 a 56,511.81 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.09% al pasar de 1,504.1 a 1,512.9 puntos.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos; mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores mixtos.

El índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina cae 0.35%. El índice Standard & Poor’s avanza 0.24%, en tanto que el indicador tecnológico Nasdaq se aprecia 0.54%.

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