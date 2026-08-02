Andina/Sede De La Bolsa De Valores De Lima (Bvl

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) acumuló una rentabilidad en dólares de 30.96% en su indicador MSCI Nuam Peru General en lo que va del año al cierre de julio, superando a la de Nueva York (S&P 500) que avanzó 10.14% y la de Londres (FTSE 100) que creció 11.52%.

En detalle, el índice MSCI Nuam Peru General avanzó 32.01% en soles y 30.96% en dólares al situarse en 57,378.30 puntos, respecto a los 43,464.77 puntos del 31 de diciembre del 2025,

En lo que refiere al índice MSCI Nuam Peru Select Capped 15%, que agrupa las 16 compañías más representativas a nivel de liquidez y capitalización, también creció en 33.66% en soles y 32.60% en dólares, en el referido periodo al situarse en 1,519.05 puntos, respecto a los 1,136.48 puntos del 31 de diciembre del año pasado.

Al respecto el economista y profesor de Pacífico Business School, Jimmy Astocóndor, indicó que el crecimiento de la BVL al cierre de julio de este año, se debe a la suma de varios factores, entre ellos, a la menor incertidumbre política.

“Si vemos la Bolsa de Valores de Lima al corte de abril 2026 nos encontrábamos en niveles de rendimiento no mayor del 12% y un tipo de cambio que superaba los 3.5 soles por dólar; luego de la segunda vuelta y la confirmación del ingreso como presidente a Keiko Fujimori,la Bolsa ha cerrado en julio 2026 por encima del 30% es decir ha triplicado su rendimiento en los últimos 3 meses y con tipo de cambio de 3.4 soles aproximadamente”, explicó a la

Agencia Andina.

También, señaló que el incremento del precio de los metales como el zinc y el cobre, por encima del 10% ha permitido que el índice bursátil peruano crezca.

“Tomando en cuenta el Market Cap de la Bolsa de Valores de Lima, la subida del precio de ambos metales es positiva e impulsa a los indicados bursátiles peruanos”,enfatizó.

Asimismo, destacó las mayores expectativas del sector empresarial con el nuevo Gobierno, por lo cual muchos sectores como el minero e industrial han retomado sus proyectos de inversiones en el Perú.

“Con la expectativa que los más de 54,000 millones de dólares en proyectos de inversión se destraben en este nuevo Gobierno; permitiendo un fuerte ingreso de capitales a mercado emergente como el Perú”,indicó.

Asimismo, enfatizó las valorizaciones atractivas en el mercado bursátil local.

“Muchas acciones peruanas cotizan con múltiplos relativamente bajos respecto de otros mercados latinoamericanos. Como resultado de la mejora en la confianza empresarial y el nuevo gobierno, muchos inversionistas locales y extranjeros aprovecharon esas oportunidades para compra de acciones en diversos sectores”, explicó.

Los mercados de renta variable alrededor del mundo también registraron resultados positivos en el periodo enero-julio 2026, la Bolsa de Nueva York (S&P 500) acumuló un avance de 10.14%, también el Nasdaq (12.26%); la Bolsa de Toronto con el S&P/TSX60 creció 11.26%.

Asimismo, la Bolsa de Londres (FTSE 100) avanzó 11.52%, la de Frankfurt (Dax 30) creció ligeramente 2.66%, la de París (CAC 40) avanzó 5.09%, Madrid con el IBEX35 creció 14.90%, mientras que la de Shanghái-Shenzhen (CSI 300) registró un ligero avance de 4.19%, mientras la de Tokio (Topix) creció 17.93%.

En la región Latinoamericana, también registraron importantes avances la Bolsa de Brasil (IBOVESPA) con 19.12%, la de México (S&P/BMV IRT) con 10.20%, la de Colombia (MSCI COLCAP) se expandió 38.22%, mientras que la de Santiago de Chile (S&P IPSA) solo avanzó 1.55%.

De otro lado, Jimmy Astocóndor, refirió que el mercado local espera la consolidación del Gobierno con la aprobación del Consejo de Ministros en el Senado de la República y se concreten las primeras acciones para dinamizar más la economía peruana, como los planes para atender el efecto del Fenómeno El Niño, el manejo arancelario con Estados Unidos, así como el mayor impulso en el destrabe de los megaproyectos en el Perú.

También refirió que la continuación del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, “es una señal de tranquilidad entre los empresarios que permita un crecimiento sostenido del manejo monetario en el Perú”.

Asimismo, prevé que el tipo de cambio oscile en un rango entre 3.3 y 3.4 al cierre del presente año, con un mayor crecimiento de la agroexportación.

“Finalmente se espera la tendencia positiva de la Bolsa de Valores de Lima al cierre del año, siendo probablemente la bolsa con mejores indicadores bursátiles a nivel de Latinoamérica, inclusive entre las bolsas más grandes del mundo”,puntualizó.