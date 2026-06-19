Bolsa de Valores de Lima presenta ganancias en jornada en la que Wall Street no opera

Archivo - Perú.- Bolsa de Valores de Lima presenta ganancias con Wall Street volátil e índices mixtos - Andina/Eddy Ramos - Archivo

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores positivos al inicio de la sesión de hoy en un contexto en el cual Wall Street presenta ganancias.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, sube 10.47% al pasar de 56,725 a 56,990 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.14% al pasar de 1,483 a 1,485 puntos.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) permanece cerrada por feriado en el Día de la Emancipación.