Bolsa de Valores de Lima presenta ganancias pese a retroceso de Wall Street

Archivo - Perú.- Bolsa de Valores de Lima presenta índices negativos en sintonía con Wall Street - Andina/Eddy Ramos - Archivo

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores positivos al inicio de la sesión de hoy en un contexto en el cual Wall Street presenta pérdidas con un alto nivel de volatilidad en la apertura.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, sube 0.53% al pasar de 56,194 a 56,490 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.83% al pasar de 1,494 a 1,507 puntos.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores desfavorables.El índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina cae 0.08%. El índice Standard & Poor’s retrocede 0.05%, mientras que el indicador tecnológico Nasdaq se deprecia 0.24%.