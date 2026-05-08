Bolsa de Valores de Lima presenta ganancias en sintonía con avance de Wall Street

Archivo - Perú.- Estas son las acciones con mayores ganancias en la Bolsa de Valores de Lima - Andina/Eddy Ramos - Archivo

Lima 8 May. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores positivos al inicio de la sesión de hoy, en un contexto en el cual Wall Street presenta igualmente ganancias.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, avanza 0.45% al pasar de 52,049 a 52,281 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.98% al pasar de 1,339 a 1,352 puntos.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores favorables.El índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina sube 0.29%. El índice Standard & Poor’s avanza 0.73%, mientras que el indicador tecnológico Nasdaq se aprecia 1.50%.