Bolsa de Valores de Lima presenta índices negativos al inicio de la jornada

Archivo - Perú.- Bolsa de Valores de Lima presenta ganancias impulsada por acciones de energía y mineras - Andina/Eddy Ramos - Archivo

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de hoy en un contexto en el Wall Street no opera por feriado en el Día de la Independencia estadounidense.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, cae 0.27% al pasar de 55,809 a 55,659 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.19% al pasar de 1,484 a 1,481 puntos.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) no opera hoy por feriado.