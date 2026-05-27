Perú.- Bolsa de Valores de Lima presenta fuerte alza en sintonía con recuperación de Wall Street - Andina/Eddy Ramos

Lima 27 May. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de hoy, en un contexto en el cual Wall Street presenta indicadores mixtos y volatilidad en la apertura.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, cae 0.49% al pasar de 54,663 a 54,397 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.82% al pasar de 1,407 a 1,396 puntos.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores variados.El índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina sube 0.64%. El índice Standard & Poor’s avanza 0.08%, mientras que el indicador tecnológico Nasdaq se deprecia 0.28%.