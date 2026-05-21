Bolsa de Valores de Lima presenta índices positivos pese a descenso de Wall Street

Andina/Eddy Ramos

Lima 21 May. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores positivos al inicio de la sesión de hoy, pese al descenso que presenta Wall Street en la apertura.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, sube 0.09% al pasar de 52,689 a 52,736 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.15% al pasar de 1,359 a 1,361 puntos.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores desfavorables.El índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina cae 0.01%. El índice Standard & Poor’s retrocede 0.35%, mientras que el indicador tecnológico Nasdaq se deprecia 0.50%.