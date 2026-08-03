Bolsa de Valores de Lima presenta pérdidas pese a avance de Wall Street

Archivo - Perú.- Bolsa de Valores de Lima presenta índices positivos pese a retroceso de Wall Street - Andina/Eddy Ramos - Archivo

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de hoy en un contexto en el cual Wall Street presenta índices índices favorables en la apertura.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, cae 0.89% al pasar de 57,890 a 57,378 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.89% al pasar de 1,532 a 1,519 puntos.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores favorables.El índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina sube 1.13. El índice Standard & Poor’s avanza 1,12%, mientras que el indicador tecnológico Nasdaq se aprecia 1.23%.