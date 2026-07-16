Bolsa de Valores de Lima presenta retroceso en sintonía con volatilidad de Wall Street

Archivo - Perú.- Bolsa de Valores de Lima presenta fuerte alza en sintonía con Wall Street - Andina/Eddy Ramos - Archivo

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de hoy, luego de subir en los días previos, en un contexto en el cual Wall Street presenta índices mixtos en la apertura.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, cae 0.39% al pasar de 57,112 a 56,888 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.34% al pasar de 1,523 a 1,518 puntos.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores mixtos.El índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina sube 0.19%. El índice Standard & Poor’s retrocede 0.08%, mientras que el indicador tecnológico Nasdaq se deprecia 0.81%.