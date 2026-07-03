Bolsa de Valores de Lima subió 20.79% en primer semestre impulsada por acciones mineras

Perú.- Ingresos fiscales por minería superan los S/ 15,000 millones entre enero y abril del 2026 - Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró un desempeño positivo durante el primer semestre del 2026 al acumular un avance de 20.79%, impulsada principalmente por las acciones de empresas mineras y del sector financiero, destacó Ángel Alcalá Canales, funcionario de inversiones de Juan Magot & Asociados Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

El especialista precisó que el índice MSCI Nuam Perú General cerró el semestre en 52,502.51 puntos, respaldado por el buen comportamiento de acciones como Panoro Minerals (PML), PPX Mining, Volcan, Atacocha y Buenaventura, así como de empresas financieras como Credicorp y Banco de Crédito.

"Uno de los principales factores que explicó el desempeño del mercado fue el incremento de los precios internacionales de los metales", señaló en declaraciones a la agencia Andina.

En ese sentido, explicó que las cotizaciones del oro, la plata y el cobre se mantienen en niveles elevados y, comparadas con las del año pasado, han registrado un importante incremento, lo que ha favorecido los resultados financieros de las principales empresas mineras.

"Este escenario ha permitido que las compañías mineras presenten utilidades extraordinarias en comparación con el 2025, situación que se ha reflejado en el comportamiento de sus acciones en la bolsa", indicó.

Volatilidad internacional

Alcalá Canales comentó que el mercado también enfrentó episodios de volatilidad hacia finales de marzo y durante abril debido a las tensiones geopolíticas entre Irán e Israel y la preocupación por una eventual afectación del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo.

Precisó que, en ese contexto, el precio del petróleo llegó a alcanzar los 120 dólares por barril, mientras que los inversionistas también siguieron de cerca la posibilidad de una reevaluación de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, especialmente en materia de tasas de interés.

Perspectivas

Respecto al segundo semestre, el funcionario de inversiones de Juan Magot & Asociados SAB sostuvo que las perspectivas para la economía y el mercado bursátil dependerán de la evolución del contexto político y de la implementación de políticas orientadas a fortalecer la actividad económica.

En ese sentido, consideró que, tras la proclamación de la presidenta Keiko Fujimori, el panorama económico podría mejorar si se impulsan reformas económicas pendientes y se promueve la inversión en sectores como construcción e industria, especialmente frente a las obras que demandaría el fenómeno de El Niño previsto para el periodo 2026-2027.

(FIN) JAM