Bono Integrador: Ministerio de Vivienda benefició a más de 3,400 familias vulnerables

Andina/El Ministerio De Vivienda, Construcción Y

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), indicó hoy que a través del Fondo Mivivienda (FMV), entregó el subsidio Bono Integrador que asciende a 3,700 soles a 3,427 familias vulnerables, compuesta por personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años y desplazados por el terrorismo puedan cumplir el sueño de la casa propia.

Desde su lanzamiento en el 2024 hasta la fecha, se han desembolsado 12 millones 138,000 soles.

Este bono se suma al Bono del Buen Pagador (BBP) del Crédito Mivivienda (CMV), por lo que los subsidios van desde 11,600 hasta 31,500 soles si la vivienda es tradicional y desde 18,000 hasta 37,900 soles en el caso de que la vivienda sea sostenible.

Para acceder a este beneficio, además de cumplir con los requisitos del CMV, los ciudadanos deben tener ingresos de hasta 4,746 soles (presentar declaración jurada), ser adultos mayores o personas con discapacidad (contar con carnet del Conadis), peruano migrante retornado (tarjeta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores) o desplazados por el terrorismo (certificación emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).

“Seguimos trabajando para que cada familia peruana pueda acceder a una vivienda digna y adecuada, contribuyendo al desarrollo integral de las personas que más lo necesitan”,señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Los desembolsos del Bono Integrador han ido en constante crecimiento desde el 2024.

De esta manera, en el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2024, se otorgaron 692 bonos por 2 millones 353,000 soles, lo que representó el 7.4% del total de colocaciones Mivivienda. En ese año, se alcanzaron los 9,347 créditos.

En el 2025, estas colocaciones ascendieron a 1,862 bonos, por un valor de 6 millones 642,000 soles, lo que significó el 20% de las colocaciones Mivivienda que llegaron a los 9,157 créditos en ese año.

La tendencia positiva se mantiene durante el 2026. Solo entre enero y mayo, se han entregado 873 Bonos Integradores, por un monto acumulado de 3 millones 143,000 soles, representando el 23% de las colocaciones Mivivienda que, durante ese periodo, alcanzaron los 3,837 créditos.