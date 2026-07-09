Bono Minero 2025: conoce la fecha de pago, los beneficiarios y cómo cobrarlo en la ONP

Andina/Los Beneficiarios Del Fondo Complementario

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, indicó que el próximo 15 de julio realizará el pago del Beneficio Complementario Minero correspondiente al ejercicio 2025, conocido como Bono Minero.

Este beneficio está dirigido apensionistas de jubilación, invalidez, viudez y orfandadque forman parte de losregímenes minero, metalúrgico y siderúrgicoy quecalifican como

beneficiarios del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS).

El Bono Minero constituye un apoyo económico adicional para quienes desarrollaron actividades consideradas de alto riesgo y perciben una pensión bajo la Ley N.° 25009, del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), o la Ley N.° 27252, del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones que reciben su pensión mediante abono en cuenta recibirán el depósito en la misma cuenta bancaria donde habitualmente cobran su pensión.

En tanto que, los jubilados que cobran su pensión a domicilio y son beneficiarios del Bono Minero recibirán este beneficio junto con el pago de su pensión del mes de agosto de 2026, para quienes lo hayan solicitado así a la ONP.

Para ello, la ONP les comunicó previamente esta opción, permitiéndoles elegir la modalidad de pago del beneficio.

Quienes no informaron su decisión de pago a domicilio hasta el 28 de mayo de 2026 recibirán el Bono Minero mediante abono en su cuenta de ahorros del Banco de la Nación el 15 de julio de 2026.

En el caso de los pensionistas del Sistema Privado de Pensiones, el abono se efectuará en la cuenta utilizada para el pago del beneficio del año anterior.

Los nuevos beneficiarios podrán obtener información sobre la modalidad de pago comunicándose a lacentral telefónica ONP Te escucha: (01) 634 2222, o acercándose a cualquiera de los centros y puntos de atención de la institución durante la primera semana de julio.

La ONP recuerda que este beneficio fue creado mediante la Ley N.° 29741 con la finalidad de complementar los ingresos pensionarios de quienes laboraron en actividades mineras, metalúrgicas y siderúrgicas, contribuyendo a mejorar su bienestar durante la etapa de retiro.