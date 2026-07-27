Bonos internacionales de Petroperú mantienen tendencia de recuperación en los mercados

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Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Los bonos internacionales de Petroperú mantienen una tendencia de recuperación en los mercados financieros, lo que refleeja una percepción más favorable de los inversionistas sobre la empresa, según la petrolera.

De acuerdo con información de Bloomberg, entre el 1 de abril y el 27 de julio de 2026, el bono con vencimiento en 2032 pasó de 79.166 a 86.111 puntos, mientras que el bono con vencimiento en 2047 aumentó de 69.805 a 72.154 puntos.

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Esta evolución coincide con las medidas implementadas por el directorio y la alta administración de Petroperú desde abril de este año para fortalecer la disciplina financiera, optimizar la gestión y consolidar el proceso de recuperación de la empresa.

Entre las principales acciones destacan la mejora de los resultados financieros, el pago oportuno de sus obligaciones financieras, la continuidad de las operaciones y la ejecución de iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del negocio, factores que han contribuido a una mejor percepción del mercado.

Los resultados financieros respaldan esta evolución. Al cierre de mayo de 2026, Petroperú registró una utilidad neta acumulada de 248 millones de dólares, fortaleció su EBITDA y en junio cumplió oportunamente con el pago de los intereses de sus bonos internacionales y el pago del principal e intereses del crédito de Cesce, mostrando una mejora significativa frente al mismo periodo del año anterior y consolidando el proceso de recuperación financiera de la empresa.

La valorización de los bonos internacionales constituye uno de los principales indicadores utilizados por los mercados para evaluar la percepción de riesgo y la solidez financiera de las empresas emisoras. En ese contexto, la petrolera estatal precisó que su comportamiento evidencia la confianza que vienen mostrando inversionistas y acreedores internacionales en el proceso de recuperación de Petroperú y en las acciones orientadas a fortalecer su sostenibilidad.

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