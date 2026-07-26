Brecha digital es la principal barrera para el empleo del talento senior, según estudio

Andina/Internet/Medios

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

América Latina atraviesa una transformación demográfica que obliga a las organizaciones a replantear la forma en que gestionan su talento. Con una población cada vez más longeva y una fuerza laboral que reúne hasta cuatro generaciones en un mismo espacio de trabajo, integrar y potenciar la experiencia de los profesionales mayores de 50 años se ha convertido en un desafío estratégico para las empresas.

En este contexto, el más reciente estudio "Pulso Economía Plateada" de Rankmi analizó la percepción de más de 2,800 profesionales de la región, con foco en países como Perú, Chile y México.

-¿Cómo van tus finanzas? Cinco aspectos que deberías revisar a mitad de año

En el caso peruano, los resultados muestran una realidad distinta a la que suele asociarse con el talento senior. Mientras que en otros mercados los prejuicios por edad siguen encabezando las preocupaciones, en Perú el principal desafío identificado es la brecha digital: el 36.4% de los encuestados considera que la falta de habilidades tecnológicas es la mayor barrera para la empleabilidad de las personas mayores de 50 años, muy por encima de la discriminación por edad (27.2%).

Las tres principales barreras para la empleabilidad del talento senior en Perú son:

-Brecha digital (36.4%): la necesidad de fortalecer las competencias tecnológicas aparece como el principal reto para mantener la competitividad laboral.

-Sesgos y prejuicios corporativos (27.2%): aunque ocupa el segundo lugar, la discriminación por edad continúa limitando las oportunidades de contratación.

-Falta de oportunidades laborales (19.1%): una parte importante de los encuestados considera que la escasez de vacantes también restringe el acceso al empleo para este segmento.

Para Rankmi, este resultado refleja que el mercado laboral peruano reconoce el valor de la experiencia, pero demanda que esta vaya acompañada de una actualización constante de competencias tecnológicas para responder a las nuevas dinámicas de trabajo.

"Las organizaciones enfrentan el reto de impulsar estrategias de capacitación continua que permitan aprovechar el conocimiento acumulado del talento senior sin dejar de responder a las exigencias de la transformación digital. Reducir las brechas tecnológicas e incentivar la colaboración entre generaciones será clave para construir equipos más competitivos, diversos y preparados para el futuro del trabajo", indicó María Jesús Lamarca, Chief Marketing Officer (CMO) & Corporate Affairs de Rankmi.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });