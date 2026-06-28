Brecha de liderazgo femenino impulsa nuevas iniciativas de mentoría empresarial en Perú

Andina/Brecha De Liderazgo Femenino Impulsa

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

Las brechas de género en los puestos de liderazgo empresarial continúan representando un desafío para el mercado laboral peruano. De acuerdo con un estudio de Rankmi, las mujeres tienen un 19% menos probabilidades de acceder a posiciones de liderazgo que los hombres y solo el 7.8% ocupa cargos directivos, frente al 9.7% de la población masculina.

Este escenario ha impulsado el desarrollo de programas de mentoría y formación dirigidos a fortalecer el liderazgo femenino y promover una mayor participación de mujeres en la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

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Una de estas iniciativas es "Juntas", comunidad que reúne a más de 150 ejecutivas menores de 40 años con líderes empresariales de distintos países de Latinoamérica para compartir experiencias y promover el desarrollo profesional mediante espacios de aprendizaje y mentoría.

Tras realizar seis ediciones en Chile y expandirse a México, el programa llegará por primera vez al Perú. La primera edición contará con la participación de Carla Olivieri, CEO de Aktiva Group y rectora de UCAL, quien actuará como mentora principal.

Según sus organizadores, el objetivo es generar conversaciones sobre liderazgo, crecimiento profesional, influencia organizacional y desarrollo personal que puedan traducirse en acciones concretas dentro de las empresas.

"Creemos que cuando las mujeres se acompañan entre sí, se generan redes capaces de impulsar transformaciones reales dentro de las organizaciones", afirmó María Jesús Lamarca, CMO & Corporate Affairs de Rankmi.

La llegada de esta iniciativa al país forma parte de una estrategia de expansión regional que busca fortalecer las redes de mentoría para mujeres ejecutivas y contribuir a reducir las brechas de liderazgo en el ámbito corporativo.

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