Buenas políticas que eviten conflictos permiten mayor crecimiento y menor desigualdad

Andina/Presentación Del Exminstro De Economía Y

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

La implementación de buenas políticas que eviten los conflictos, permite generar una relación positiva entre mayor crecimiento y menor desigualdad en las sociedades, señaló el exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte.

Así lo manifestó durante su charla magistral “Conflicto, Crecimiento Económico y Desigualdad”, en la presentación del libro “Conflictividad en el Perú, contextos, enfoques y/o perspectivas”, que tiene como editora a Delia Muñoz, quien es profesora y coordinadora de la Maestría en Solución de Conflictos del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres.

“El tema del conflicto es fundamental y la teoría económica lo ha tratado recientemente en distintos aspectos, yo vengo estudiando el tema de la relación de crecimiento y desigualdad desde hace unos años y tenemos algunos avances preliminares sobrela importancia de las buenas políticas para evitar conflictos y que esto genere una relación positiva entre mayor crecimiento y menor desigualdad en nuestras sociedades”, explicó.

En ese sentido, presentó con datos la relación entre conflictos y crecimiento económico y desigualdad en las sociedades, tomando como ejemplo el caso del conflicto social de Chile que estalló en el 2019.

Explicó que Chile ha tenido un desempeño económico muy relevante en la región y en 1990 Brasil estaba ligeramente encima de Chile al compararlos por la capacidad de compra por habitante.

“Pero a lo largo del tiempo el crecimiento de Chile superó largamente al de Brasil”, enfatizó.

“Este crecimiento trajo como consecuencia una reducción muy importante de la pobreza monetaria, hay distintas maneras de calcular pobreza, aquí nos estamos refiriendo estrictamente a la pobreza monetaria”, indicó.

Sin embargo, refirió que la desigualdad no bajó mucho.

“La literatura nos dice que niveles de desigualdad medidas por indicador de Gini en torno a punto 45 genera la posibilidad latente de tener conflictividad, en una sociedad con niveles de desigualdad relativamente altos”, dijo.

“De hecho, América Latina es la región con mayor desigualdad en el mundo. Lo importante entonces es analizar cuál es esa relación entre crecimiento económico y desigualdad. Y cuando uno ve la teoría económica, uno encuentra distintos enfoques”,refirió.

“Recién en los 50s aparece la llamada curva de Kuznets. La curva de Kuznets es una relación entre los niveles de desigualdad y el tamaño de la economía.Conforme la economía va creciendo, en un inicio la desigualdad se incrementa. Pasado un nivel crítico, si sigue creciendo la economía, si sigue aumentando su tamaño la economía, la desigualdad empieza a disminuir”, explicó.

Carranza, refirió que en la época de la posguerra (mundial) se produjeron fuertes inmigraciones desde el campo a las ciudades con un proceso de industrialización muy importante, donde los salarios no aumentaban y el empleo sí crecía.

“Pero los salarios no aumentaban y las tasas de ganancia se incrementaban de manera importante. Una vez que el problema de desempleo se eliminaba, entonces los salarios empezaban a crecer y las tasas de ganancia tendían a disminuir.Y ese es más o menos el contexto histórico y teórico de cómo nace la curva de Kuznets”, detalló.

De otro lado, refirió que en la década de 1970, el economista estadounidense Arthur Okun, presenta una visión distinta, quien advierte que la aplicación de políticas de redistribución, afectan negativamente el crecimiento.

Luego en la década de 1980 y 1990, Carranza señala que hay un mayor interés por analizar el crecimiento en la economía y la relación con la desigualdad empieza a estudiarse fundamentalmente a partir de 1990.

Tras explicar cuatro enfoques totalmente distintos, de ahorro-inversión, del impacto tecnológico, de economía política, y de los balances de los activos que tienen las personas.

“Entonces, el foco básicamente está en entender que las políticas económicas pueden promover el crecimiento si son buenas políticas y tenemos políticas sociales que deben evitar que la desigualdad se incremente”, subrayó Luis Carranza Ugarte, quien es Director del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la USMP.

“Aumentar, apostar por el capital humano, por la distribución de ingresos y esto va a generar unas relaciones positivas entre estas dos variables de crecimiento y de desigualdad”,agregó.

Refirió que la mayor desigualdad genera conflicto lo cual afecta negativamente al crecimiento.

En conclusión, señaló quelas economías con crecimiento requieren mejoras en las condiciones de vida de la población a través de políticas públicas redistributivas.

“Las economías que entran en recesión tienden a tener mayor tendencia al conflicto. Economías en depresión tienen mayor facilidad para implementar reformas porque están en situaciones mucho más complejas”,explicó.

“Finalmente un tema crítico es que no estamos hablando de trampa al ingreso medio, estamos hablando de una trampa del conflicto. Altos niveles de desigualdad generan posibilidad de conflicto y esto impide el crecimiento”, indicó.

“¿Cómo podemos salir de esta trampa del conflicto?, A través de estados eficientes que implementen políticas redistributivas con impacto real en disminución de la desigualdad”,puntualizó.

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