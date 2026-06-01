Se busca consolidar la competitividad de la minería con una agenda sectorial

Andina

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

La reciente clausura del encuentro minero-energético más relevante del país delineó propuestas urgentes para transformar los recursos naturales en bienestar concreto, empleo formal y descentralización económica, en un escenario global altamente competitivo.

El panorama minero global demanda respuestas inmediatas y el país enfrenta la necesidad de acelerar sus procesos internos para consolidar las inversiones.

Durante la ceremonia de clausura del Simposio-XVI Encuentro Internacional de Minería, las propuestas del sector privado se enfocaron en reactivar proyectos mediante estabilidad jurídica y una visión de Estado predecible que impulse el crecimiento social.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, formuló un llamado a edificar el futuro de la Nación mediante la concertación entre el sector productivo, la sociedad civil y las autoridades, en artículo publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.

Simposio de minería: Perú necesita definir qué minerales son estratégicos para el país

Indicó que los emprendimientos de gran envergadura y las industrias de largo plazo no pueden prosperar bajo una incertidumbre crónica.

Manifestó que se requiere estabilidad jurídica permanente que no varíe ante cada cambio de gobernantes, pues sin condiciones adecuadas el bienestar no llegará a la población ni se reducirá la pobreza.

Recordó, además, que la ventana de oportunidad global es temporal, por lo que exhortó a destrabar las iniciativas pendientes para generar empleo digno e infraestructura.

Desarrollo real

Por su parte, el presidente del comité organizador del evento, Diego Ortega, sostuvo que la Nación debe actuar con un profundo sentido de urgencia para convertir su riqueza geológica en desarrollo real.

Subrayó que el lema de esta edición: “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”, demanda una agenda de ejecución activa que supere las narrativas tradicionales.

De acuerdo con el ejecutivo, el liderazgo regional dependerá directamente de optimizar la infraestructura, agilizar la autorización de permisos sectoriales y fortalecer radicalmente la institucionalidad pública.

Asimismo, Ortega advirtió que la inteligencia artificial y las nuevas demandas tecnológicas están reconfigurando los sistemas operativos globales.

El directivo remarcó que defender la actividad formal constituye la única vía legítima para salvaguardar el empleo sostenible y garantizar estándares ambientales rigurosos, rechazando de plano la minería ilegal.

Viabilidad operativa

La transformación de la industria también exige una evolución profunda en los criterios de financiamiento y viabilidad operativa.

El presidente del Comité Sectorial de Minería de la SNMPE y vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minsur, Gonzalo Quijandría, puntualizó que la adopción de las normas de desempeño internacionales resulta vital para demostrar la capacidad local de gestionar operaciones de clase internacional.

El directivo anotó que este enfoque estratégico facilita el acceso a los mercados más exigentes del planeta y consolida sistemas de gestión sólidos.

Los líderes empresariales concluyeron que incorporar estos factores de manera integral elevará la competitividad, permitiendo que la riqueza minera genere un impacto positivo duradero en la economía de las familias peruanas.

Estrategia y talento

La modernización del sector minero-energético requiere líderes capaces de unificar la adopción tecnológica avanzada con un cambio integral en la gestión humana.

En las deliberaciones especializadas del encuentro, diversos expertos coincidieron en que la atracción de profesionales calificados ya no depende de factores tradicionales, sino del propósito corporativo y el respeto a la diversidad.

El director ejecutivo de Nexa Perú, José Carlos del Valle, argumentó que la transformación tecnológica es insuficiente si no se acompaña por una evolución organizacional profunda, la cual resulta compleja porque involucra directamente el comportamiento del personal.

Asimismo, la gerenta general en Perú de Teck Resources, Mariana Abugattás, enfatizó la necesidad de forjar entornos laborales respetuosos y seguros, donde los equipos gocen de flexibilidad y mentoría constante.

Asimismo, el presidente regional para Latinoamérica de Bechtel, Carlos Alarco, demandó alianzas estratégicas duraderas entre la academia y las empresas mineras para acelerar la formación de científicos de datos, ingenieros y especialistas altamente calificados.

Homenaje

En la clausura del simposio minero se rindió un emotivo reconocimiento público al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, por su destacada trayectoria técnica.

La presidenta de la SNMPE, Julia Torreblanca, resaltó que la solvencia de Velarde otorga la predictibilidad indispensable para las inversiones de largo plazo.

En la ceremonia participaron estudiantes universitarios becados, quienes ven en la autoridad un modelo de servicio público sustentado en la prudencia y la objetividad.

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