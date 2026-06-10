¿Busca ingresos extra? Conoce cuatro opciones para emprender con baja inversión

Perú.- ¿Busca ingresos extra? Conozca cuatro opciones para emprender con baja inversión - Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

Ante la búsqueda de alternativas para complementar los ingresos familiares cada vez más peruanos optan por emprender pequeños negocios o desarrollar actividades independientes. En el país existen más de 3.4 millones de negocios activos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), lo que refleja el creciente interés por generar nuevas fuentes de ingresos.

En el marco del Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), especialistas señalaron que actualmente existen modelos de negocio que permiten iniciar actividades comerciales sin realizar grandes inversiones iniciales.

En ese contexto, la empresa Whatshome compartió cuatro recomendaciones para quienes buscan generar ingresos adicionales mediante el trabajo independiente.

1. Vender productos a través de redes sociales

Las plataformas digitales permiten promocionar productos, ampliar el alcance de potenciales clientes y concretar ventas sin necesidad de contar con un establecimiento físico. Esta modalidad ayuda a reducir costos operativos y facilita el crecimiento de pequeños emprendimientos.

2. Ofrecer servicios basados en conocimientos y habilidades

Actividades como asesorías, diseño gráfico, clases particulares, creación de contenido digital o gestión de redes sociales pueden convertirse en una fuente de ingresos. Además, ofrecen flexibilidad para organizar horarios y atender distintos tipos de clientes.

3. Participar en redes de venta directa

Los modelos de venta directa brindan acceso a capacitaciones, herramientas comerciales y acompañamiento para desarrollar una actividad independiente. Algunas empresas ofrecen márgenes de ganancia, incentivos por recomendación y programas de capacitación continua.

4. Capacitarse en habilidades para emprender

La formación en áreas como ventas, atención al cliente, liderazgo y comunicación permite fortalecer la gestión de un negocio, identificar nuevas oportunidades y adaptarse a las exigencias del mercado.

Los especialistas resaltaron que la capacitación constante y el aprovechamiento de herramientas digitales pueden contribuir a convertir una idea o habilidad en una fuente sostenible de ingresos para las familias.

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