Cacao nativo peruano se posiciona en Canadá en el exigente segmento premium

Andina/El Cacao Nativo Peruano Gana Espacio En

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El cacao nativo peruano se posiciona en Canadá en el segmento premium y este caso de éxito será difundido en el XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026, que se desarrollará del 16 al 19 de julio en el Centro de Convenciones de Lima, donde se conocerá cómo los productos peruanos van ganando espacio en diferentes ciudades del mundo.

El Salón del Cacao y Chocolate 2026, que va desde el jueves 16 al domingo 19 de julio, reunirá a productores, chocolateros, investigadores, compradores y especialistas nacionales e internacionales en la mayor celebración del cacao peruano, cuya reputación continúa creciendo en los mercados más exigentes del planeta.

En ese sentido, no solo exhibirá los mejores chocolates y demás derivados de cacao del país, también reunirá a uno de los mayores casos de éxito del cacao peruano en el mundo, como el de la chocolatería Qantu, que acaba de inaugurar una moderna boutique en la ciudad canadiense de Montreal, especializada exclusivamente en chocolates elaborados con cacaos nativos del Perú.

Qantu, fundado por la peruana Elfi Maldonado y el canadiense Maxime Simard serán invitados especiales del

XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026 y protagonizarán demostraciones en representación de Canadá, país invitado.

De esta manera, se podrá conocer desde su

experiencia, el proceso que ha llevado al cacao peruano desde las cooperativas amazónicas hasta convertirse en chocolates reconocidos entre los mejores del mundo.

Maldonado y Simard trabajan

exclusivamente con cacaos nativos adquiridos directamente a cooperativas y familias productoras peruanas mediante relaciones comerciales transparentes y de largo plazo.

Entre las variedades utilizadas destacan el cacao blanco, cacao gran blanco de Piura, nativo de Amazonas, criollo de montaña de Pangoa, y chucho, consideradas entre las expresiones más finas y aromáticas del cacao mundial.

Todo el proceso de elaboración se realiza íntegramente en Montreal bajo la filosofía bean-to-bar, controlando cada etapa de producción, desde la selección de las habas hasta el tostado, refinado, conchado, templado, moldeado y empaquetado, preservando así la identidad de cada origen peruano.

Ambos chocolateros participarán como invitados especiales del XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026 y ofrecerán demostraciones y presentaciones, compartiendo con el público el modelo que ha convertido al cacao peruano en un referente mundial del chocolate fino

Fundada en 2017, Qantu se ha convertido en una de las chocolaterías artesanales más premiadas del mundo, según lo indica el diario canadiense “The Main”, tras haber recibido diversos reconocimientos.

Entre ellos: Tres Golden Bean, la máxima distinción otorgada por la Academy of Chocolate de Londres; numerosos premios Best in Competition y Overall Winner en los International Chocolate Awards, además de decenas de medallas internacionales que la posicionan entre las principales referencias mundiales del chocolate bean-to-bar.