Uno de cada 3 compradores adquiere departamentos mariposa para inversión ¿de qué se trata?

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Lima 27 Jul. (ANDINA) -

Las nuevas formas de convivencia están transformando la manera en que se evalúan los departamentos destinados a inversión. Además del precio, la ubicación, el metraje y el número de dormitorios, hoy ganan relevancia la funcionalidad de la distribución, la privacidad y la capacidad del inmueble para adaptarse a diferentes perfiles de inquilinos.

Esta mirada cobra importancia si se considera que, de acuerdo con información interna de Albamar Grupo Inmobiliario, cerca de 1 de cada 3 compras registradas corresponde a inversión en departamentos mariposa. Para este grupo, identificar quién utilizará la propiedad y qué atributos facilitarán su alquiler resulta fundamental antes de tomar una decisión.

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“Antes, muchos compradores se concentraban principalmente en cuántos metros cuadrados o dormitorios tenía un departamento. Hoy, el inversionista también analiza cómo se aprovechan esos metros, si cada residente tendrá independencia y qué tan fácil será ofrecer la propiedad a diferentes públicos”, explica Candy Acero, gerenta de Ventas de Albamar Grupo Inmobiliario.

Pero, ¿qué son los departamentos mariposa?

Los departamentos mariposa ubican la sala, el comedor y la cocina en la zona central, mientras los dormitorios se encuentran en extremos opuestos. Esta distribución separa las áreas de descanso mediante los espacios compartidos y puede ofrecer mayor independencia a roommates con horarios, rutinas laborales o actividades personales diferentes.

Además, una vivienda con habitaciones funcionalmente equivalentes puede resultar atractiva para universitarios, jóvenes profesionales, amigos, hermanos y trabajadores trasladados temporalmente a Lima. También puede adaptarse a propietarios que alquilan una habitación o a parejas que necesitan un ambiente adicional para trabajar desde casa.

“Para compartir un departamento no basta con tener dos dormitorios. Es importante que ambos ofrezcan condiciones comparables de tamaño, iluminación, almacenamiento y acceso a los baños. Una distribución equilibrada facilita la convivencia y permite que el inmueble se adapte a distintos perfiles y etapas de vida”, señala Acero.

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