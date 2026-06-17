Cadena de capsicum activa medidas preventivas ante posible Fenómeno de El Niño

Perú.- Cadena de capsicum activa medidas preventivas ante posible Fenómeno El Niño - Andina/Cadena De Capsicum Activa Medidas

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

Los integrantes de la cadena productiva del capsicum se mantienen en alerta ante la posibilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño y ya adoptan medidas preventivas para proteger sus cultivos, manifestó el presidente del Comité de Capsicum de la Asociación de Exportadores (Adex), Walter Seras Pacheco.

“La experiencia de campañas anteriores nos ha demostrado que las altas temperaturas y las lluvias asociadas a este evento climático generan estrés en las plantas, reducen su productividad y ocasionan daños que pueden comprometer la oferta exportable”, comentó.

Ante este escenario –continuó–, los productores ejecutan programas de prevención y refuerzan el monitoreo en las principales zonas productoras, con el objetivo de mitigar los impactos y evitar pérdidas económicas.

Contexto

La preocupación surge en un contexto favorable para el mercado de la páprika, uno de los productos más importantes de la canasta peruana de capsicum. Refiere que los precios internacionales alcanzaron niveles históricamente altos, bordeando los 6,000 dólares por tonelada, lo que permitió a los agricultores recuperar rentabilidad después de varios años difíciles.

No obstante, Seras Pacheco puntualizó que mantener la calidad y el abastecimiento dependerá, en gran medida, de la evolución de las condiciones climáticas en los próximos meses. “En la zona de Olmos aumentó la superficie sembrada de páprika; mientras que en otras zonas se redujo, como Barranca y Arequipa”, refirió.

Señaló, asimismo, que la producción mostró un mayor dinamismo en el sur del país, particularmente en Palpa, en la región Ica, donde se observa una migración de productores procedentes de otras zonas debido a las condiciones más favorables para el desarrollo del cultivo.

“En los mercados internacionales, nuestra páprika compite con la oferta china, que se caracteriza por tener precios más bajos. Sin embargo, los compradores continúan privilegiando el producto peruano debido a su reconocida calidad”, apuntó.

Perspectivas

De acuerdo con Adex, las perspectivas para el sector siguen siendo positivas; aunque se espera una moderación gradual de los precios debido al ingreso de la cosecha mexicana al mercado internacional, lo que incrementará la oferta y ejercería cierta presión a la baja sobre las cotizaciones.

En este marco, Adex realizará el III Encuentro Empresarial de Capsicum el 2 y 3 de julio próximos en el Hotel Casa Andina de Chiclayo. El evento incluirá conferencias magistrales con temas de interés de la cadena y una rueda de negocios orientada a fortalecer los vínculos comerciales y promover el desarrollo del sector.

Se abordarán temas como "El panorama del mercado internacional y nacional de capsicum", "Problemática sanitaria actual", "Oportunidades y tendencias del consumo de capsicums en México", "Crecimiento y tendencia de congelados y conservas", "Control de humedad en la cadena logística de exportación", "Capiscum a través de la gastronomía", "Fondos responsables a través de los planes de negocio", entre otros.

Páprika seca

Entre enero y abril del 2026 los envíos al exterior de la partida páprika seca sin triturar ni pulverizar sumaron 45 millones 280,000 dólares, cifra que indica un crecimiento de 15.7 % en comparación al mismo periodo del 2025 (39 millones 132,000 dólares).

Los principales destinos fueron México (30 millones 275,000 dólares), que incrementó sus pedidos en 39.4 % y EE. UU. (12 millones 446,000 dólares), con una contracción de -12.9 %. Ambos países acumularon el 94 % del total. También se exportó a Guatemala, España, El Salvador, Ecuador y Albania.

Lima se posicionó como la región exportadora más importante, con despachos por 44 millones 86,000 dólares. Otras fueron Arequipa (509,120 dólares), Lambayeque (245,655 dólares), Ica (197,080 dólares), Callao (146,650 dólares) y Áncash (95,532 dólares).

(FIN) NDP/SDD/JJN