Cadena de producción del pisco está representada por 500 empresas y el 97% son mypes

Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

La cadena dedicada a la producción de pisco está conformada por 500 empresas formales de las cuales el 97% son micro y pequeñas empresas (mypes), señaló hoy el ministro de la Producción, César Quispe Luján.

“Cuando hablamos de pisco, hablamos de un sector integrado por 500 empresas productoras formales que llegan a generar 16,000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos”, declaró en ceremonia organizada por la Asociación de Exportadores (Adex) con motivo del Día Nacional del Pisco, cuya la fecha central es el cuarto domingo de julio.

Detalló que las empresas que se dedican a la producción de pisco se ubican principalmente en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

“Considerando su importancia es que hemos impulsado una herramienta para poder fortalecerlos, las ruedas de negocios que nos ha permitido conectar directamente a los productores del Pisco con el sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Catering ), además de cafeterías”, destacó.

Añadió que el Pisco es sinónimo de historia, identidad, rigor técnico, innovación y trabajo en equipo: por ello, considero fundamental proteger su Denominación de Origen, a fin de hacer respetar la autenticidad de nuestra bebida bandera en todo el mundo.

Festividad

Refirió que esta festividad brinda un homenaje no solo a nuestro destilado de bandera, sino a su historia, a nuestra diversidad y a nuestra identidad.

“El pisco es expresión viva de tradición, de rigor técnico, de innovación y de trabajo positivo. Nos une como país y lleva lo mejor de nuestra tierra ante los ojos del mundo”, resaltó.

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