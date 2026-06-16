Caída del petróleo: competencia entre grifos definirá baja de combustibles en Perú

Andina/Difusión

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

La reciente caída del precio internacional del petróleo podría generar una reducción en los precios de los combustibles en el Perú, pero el traslado de esa baja a los consumidores dependerá de la competencia existente entre los grifos y de las decisiones comerciales que adopte cada establecimiento, señaló el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez.

En declaraciones dadas en la entrevista que concedió al programa ‘Andina al Día’, de Andina Canal Online, explicó que el mercado de combustibles opera bajo un esquema de libre competencia, en el que cada agente económico tiene la facultad de fijar los precios que considere convenientes.

“En ese mercado de libre competencia, cada agente actúa como ellos crean conveniente. El que quiere poner el precio más arriba o más abajo”, manifestó.

Narváez indicó que esta situación se refleja claramente en las marcadas diferencias de precios que existen actualmente entre grifos ubicados incluso dentro de un mismo distrito.

“La muestra está muy clara de que hay grifos que tienen una diferencia de 4 o 5 soles el galón. Es increíble. En un mismo distrito hay grifos que están vendiendo un galón de premium a 25 soles y, a dos cuadras de distancia, está en 20 soles el galón”, comentó.

Amplia dispersión de precios

El economista señaló que estas diferencias responden a los márgenes y estrategias comerciales que maneja cada empresario.

“Seguramente cada empresario manejará sus márgenes. Por todo esto tenemos esa diferencia, poco usual realmente”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que una dispersión de precios tan marcada no suele registrarse en otros mercados de la región ni en economías desarrolladas.

“Eso no se da en Estados Unidos ni en otros países de América Latina. Sin embargo, aquí la diferencia de precios es muy notoria entre un grifo y otro”, refirió.

Rol de los reguladores

Consultado sobre una eventual intervención de los organismos reguladores para corregir estas diferencias, Narváez consideró que el marco de libre mercado vigente limita la posibilidad de imponer sanciones vinculadas a los precios que cobran los establecimientos.

“No creo, porque es libre mercado. Entonces, bajo el pretexto del libre mercado, cada uno pone el precio que le da la gana, así textualmente”, afirmó.

Agregó que no existe una autoridad que determine el precio final de venta de los combustibles.

“No hay nadie que diga: ‘Usted tiene que pagar este precio’. Si bien se establecen unos mínimos, unos precios mínimos, a partir de ahí cada uno puede hacer lo que quiera”, explicó.

Impacto en toda la economía

Narváez destacó que las variaciones en el precio del petróleo tienen efectos directos sobre diversos sectores económicos, debido a que este recurso continúa siendo uno de los principales motores de la actividad productiva mundial.

“El petróleo sigue siendo el motor de la economía mundial. Todo se mueve con estas energías de origen fósil, el petróleo y el gas”, señaló.

Indicó que los cambios en el valor del crudo repercuten en los precios de los alimentos, el transporte, la balanza comercial y el flujo de divisas del país.

“El precio de los alimentos, el precio de los transportes, la balanza comercial del país, un poco se mueve en función de cuánto importamos y cuánto dejamos de importar. El tema de las divisas también tiene que ver mucho porque, si importamos mucho, hay una sangría de divisas”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el incremento de los costos energéticos afecta la rentabilidad de las empresas y, en consecuencia, puede impactar en el empleo.

“Las empresas, cuando incrementan costos, sus márgenes se reducen. Y cuando sus márgenes se reducen, pues no hay demanda de mano de obra y también menos empleo”, manifestó.

Golpe a la economía familiar

Finalmente, el expresidente de Petroperú afirmó que cuando los precios de los combustibles aumentan, el principal perjudicado es el presupuesto de las familias.

“El impacto es tan vasto en la economía del país en conjunto. Y finalmente el gran afectado, cuando los precios se disparan, es la economía familiar”, puntualizó.

Añadió que el encarecimiento del petróleo termina trasladándose a prácticamente todas las actividades económicas y productivas, afectando el costo de vida de la población.

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