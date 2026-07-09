Perú.- Cajamarca está consolidando inversiones por más de S/ 800 millones destrabando proyectos

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La integridad y la colaboración colectiva se han consolidado como los motores fundamentales para el desarrollo territorial en Cajamarca, señaló el vicepresidente Latac de Relaciones Externas y Sostenibilidad de Newmont, Darío Zegarra.

Zegarra resaltó el éxito de la gestión multiactor que viene permitiendo pasar de las intenciones a las acciones concretas en la región, especialmente en lo que respecta a la seguridad hídrica.

"El día que nos dimos cuenta de que el desafío no era la falta de agua, sino la falta de infraestructura, se abrieron una serie de oportunidades para poder trabajar de manera conjunta", señaló Zegarra, subrayando la importancia de la alianza entre el sector público, la empresa privada, la academia y los gobiernos locales y nacionales, indicó a Red de Comunicación Regional (RCR).

Resultados tangibles en la región

Anunció que, a la fecha, este esfuerzo coordinado ya muestra resultados tangibles con un portafolio de proyectos que, en su conjunto, supera los 800 millones de soles en inversión:

Sistemas en funcionamiento: Se encuentran listos los sistemas de agua de Yahuarpampa y Ajoscancha, este último próximo a inaugurarse de manera oficial.

Próximas firmas: Los proyectos hídricos de Chontapaccha (Cajamarca Norte) y Huacariz (Cajamarca Este), están a las puertas de la firma para iniciar sus siguientes etapas operativas.

El hito de la Presa Chonta: Tras cuatro décadas de espera, el proyecto de la Presa Chonta ha logrado la aprobación de sus expedientes técnicos, ambientales y de saneamiento físico-legal, superando la viabilidad técnica que durante años estancó la iniciativa.

Un compromiso que trasciende gestiones políticas

Ante el panorama de futuros cambios de gobierno y la llegada de nuevas autoridades locales y regionales, Zegarra se mostró optimista respecto a la continuidad de estas obras.Aseguró que la población de Cajamarca está convencida de que la infraestructura hídrica es una prioridad compartida, por lo que las próximas autoridades serán lo suficientemente lúcidas para dar continuidad a un proyecto que ya es una realidad en marcha.