CAN: integración andina sigue siendo clave para fortalecer oportunidades

Archivo - Sede de la Comunidad Andina en Lima. - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 30 May. (ANDINA) -

La integración andina continúa siendo una herramienta clave para fortalecer la estabilidad regional y ampliar oportunidades para los ciudadanos de la subregión, destacó hoy el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez Reinel, durante la ceremonia por los 57 años de la firma del Acuerdo de Cartagena.

El embajador reafirmó el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la integración andina y subrayó la necesidad de preservar el diálogo y la cooperación entre los países miembros como mecanismos fundamentales para afrontar desafíos regionales y sostener avances conjuntos en áreas estratégicas.

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Recordó que la Comunidad Andina se construyó sobre una convicción que mantiene plena vigencia desde la suscripción del tratado fundacional en 1969. “Los países andinos somos más fuertes cuando trabajamos juntos”, señaló.

Agregó que la integración andina ha permitido consolidar un espacio de cooperación, diálogo y trabajo conjunto con resultados concretos para los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de impulsar iniciativas vinculadas con promoción comercial, transformación digital, seguridad alimentaria e integración energética.

El secretario general reconoció que el proceso andino atraviesa actualmente un contexto complejo debido a divergencias surgidas entre países miembros. No obstante, reiteró la disposición de la institución para seguir facilitando espacios de entendimiento y respaldar los esfuerzos necesarios orientados a alcanzar soluciones.

“Tengo plena convicción de que la cooperación siempre será más valiosa que la fragmentación; que el diálogo siempre será más útil que el cierre de espacios de entendimiento; y que la integración continúa siendo una herramienta indispensable para construir una subregión más fuerte, más estable y con mayores oportunidades para los ciudadanos andinos”, afirmó.

Durante su intervención, Gonzalo Gutiérrez destacó avances alcanzados por la Comunidad Andina durante el último año en áreas estratégicas como armonización normativa, seguridad alimentaria, transformación digital, ciberseguridad, integración energética, promoción comercial y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Asimismo, resaltó iniciativas emblemáticas como “Caminos Andinos”, orientada a promover el turismo multidestino en la subregión, así como los avances del proyecto INTERCOM para fortalecer la interoperabilidad aduanera y el intercambio electrónico de información entre los países miembros, con miras a facilitar el comercio intrarregional.

El secretario general sostuvo además que las divergencias surgidas en torno al programa de liberación comercial no deben representar un freno para los avances alcanzados ni para el fortalecimiento del proceso andino de integración. En esa línea, remarcó la necesidad de contar con mecanismos institucionales sólidos que permitan gestionar diferencias mediante el diálogo y el respeto al ordenamiento jurídico comunitario andino.

Asimismo, hizo un llamado a renovar el compromiso con el proceso de integración regional en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones e incertidumbre. “Más que nunca, debemos preservar una integración útil, capaz de generar resultados concretos para los ciudadanos y fortalecer la capacidad de acción conjunta de la subregión andina”, enfatizó.

En la ceremonia también participó el embajador de Ecuador en Perú, Galo Yépez, en representación de la Presidencia Pro Tempore del Ecuador, quien destacó que los países andinos han mantenido a lo largo del tiempo su compromiso con una visión regional basada en la complementariedad y la búsqueda de objetivos comunes.

“La integración no solo fortalece nuestras economías y amplía oportunidades, sino que también permite a los Estados actuar de manera coordinada frente a desafíos comunes”, resaltó al referirse a amenazas transnacionales como el crimen organizado, la migración irregular, la minería ilegal y los efectos del cambio climático.

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