Cáncer no es motivo de despido: MTPE presenta Reglamento que protege tu trabajo

Andina/El Mtpe Expuso Hoy Los Alcances De La

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, presentó los alcances del Decreto Supremo N.° 008-96-TR, a través del cual protegen los derechos laborales de los trabajadores con diagnóstico de cáncer, ya sean del sector público o privado.

Asimismo, señaló, en ese sentido, que

en el año 2025 la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) detectó 36 casos de despidos y en lo que va del 2026, ya van 30.

“Esta es una norma que reafirma el compromiso del sector Trabajo con la protección de la dignidad de las personas diagnosticadas con cáncer, la igualdad de oportunidades y la permanencia y sostenimiento en su puesto de trabajo”,afirmó el ministro Solano González.

“Esta regulación incorpora además medidas concretas que garantizan la protección frente a actos discriminatorios y promover condiciones laborales compatibles con la necesidad de salud de quienes atraviesan esta sensible enfermedad”, agregó.

El ministro Freddy Solano detalló que la citada norma señala, de forma expresa, que ningún trabajador puede ser despedido por el solo hecho de enfrentar el diagnóstico de una enfermedad tan compleja, por su tratamiento médico o por las consecuencias que se deriven de esta.

Así, se declara la nulidad de este tipo de despido, fortaleciendo la protección para los trabajadores que atraviesan esta situación de especial vulnerabilidad.

También, destacó que el decreto supremo pone énfasis en la importancia de adecuar las condiciones del trabajo a las necesidades de salud de los diagnosticados con cáncer.

En ese sentido, recuerda

la obligación del empleador de realizar los ajustes necesarios para que el puesto de trabajo sea compatible con el estado de salud del trabajador, favoreciendo su continuidad laboral, sin la reducción de su remuneración, en condiciones seguras y dignas.

Agregó, que

las medidas incluyen, entre otras, la implementación del teletrabajo, flexibilización de la jornada laboral, adaptación de las condiciones de trabajo o la asignación de otras funciones afines compatibles con la situación de salud.

“Con ello se busca garantizar no solo la protección de sus derechos laborales, sino también su bienestar y seguridad en el trabajo. El verdadero impacto de esa norma dependerá de nuestra capacidad para convertir sus disposiciones en una realidad tangible dentro de los centros de trabajo, tanto del sector privado como del sector público”, aseveró.

Al respecto, el ministro Freddy Solano hizo un llamado a los representantes de instituciones como la Sunafil y Servir, a fin de que continúen fortaleciendo las acciones preventivas de supervisión y difusión de los derechos laborales, así como velar por su aplicación y el acceso a la justicia de estos trabajadores.

Manifestó que,

a los empleadores, les corresponde desempeñar un rol fundamental en la construcción de ambiente de trabajo libre de discriminación, donde las medidas de adaptación de puestos de trabajo y el respeto por la salud de las personas sean entendidos no solo como una obligación legal, sino también como una expresión de responsabilidad social empresarial y compromiso humano.

Durante el evento, el paciente diagnosticado con cáncer de próstata Miguel Paz Baldera afirmó que esta norma cierra una brecha de aquellos pacientes oncológicos a fin de que las empresas no expulsen a los trabajadores por tener esta enfermedad.

“Este decreto es histórico porque revalora la vida de quien enfrenta el desafío de superar este mal”,subrayó Paz Baldera.

Asimismo, Ana María Hi López contó que cuando le diagnosticaron cáncer de mama, tuvo el apoyo de su familia y compañeros de trabajo, por lo que no se preocupó por su trabajo.

“Mientras atravesaba el tratamiento, comprendí que no todas las personas tienen la misma suerte que yo. Muchas veces, además de luchar contra la enfermedad, tienen la incertidumbre de si seguirán trabajando”, dijo Hi López.

“Por eso,hoy recibo con alegría, esperanza y gratitud, el lanzamiento del reglamento de protección laboral para las personas trabajadoras con cáncer, pues reconoce que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia, una historia de esfuerzo. Reconoce que quien enfrenta el cáncer necesita concentrarse en sanar, sin tener que vivir con el miedo de poder perder su trabajo”,precisó.

A la presentación de esta norma también asistieron la ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer; la congresista Marleny Portero López, autora del proyecto de ley que dio origen a esta norma; el viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza Iparraguirre; el presidente de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, entre otros.