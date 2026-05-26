Canciller: minería representa 11% de la economía nacional y 67% de exportaciones peruanas

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 26 May. (ANDINA) -

La actividad minera involucra el 11% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y alcanza el 67% de las exportaciones peruanas, indicó hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

“Hoy la minería representa aproximadamente el 11% del PBI y cerca del 67% de nuestras exportaciones. Además, genera muchos miles de empleos directos e indirectos en todo el país, dinamizando economías regionales y creando oportunidades para miles de familias peruanas”, dijo.

Durante la inauguración del Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, Carlos Pareja destacó que el Perú es hoy uno de los principales productores mundiales de cobre, plomo, zinc, oro, plata, estaño, hierro, molibdeno y otros minerales fundamentales para la transición energética y las nuevas tecnologías.

“Pese a que somos una potencia minera global, el Perú cuenta con una superficie minera actualmente destinada a exploración y exportación de aproximadamente 2 millones de hectáreas, lo cual representa el 1.56% del territorio nacional, lo cual demuestra el enorme espacio de crecimiento responsable que todavía tiene nuestro país”, refirió.

“A ello se suma una cartera de proyectos mineros que supera actualmente los 60,000 millones de dólares en inversiones potenciales, una de las más importantes del mundo. Los recursos naturales por sí solos no garantizan el desarrollo, el verdadero desafío consiste en transformar esa riqueza en crecimiento sostenible, empleo formal, infraestructura, bienestar social y oportunidades para millones de peruanos”, agregó.

El canciller enfatizó que el siglo XXI está marcado por una nueva competencia global orientada a la seguridad energética, el acceso a medianos críticos y la capacidad de construir cadenas de suministros confiables y sostenibles.

“La transición energética mundial es una realidad que está redefiniendo la economía internacional, la industria y la geopolítica. En ese escenario el Perú tiene una oportunidad histórica porque nuestro país no solamente posee recursos minerales, posee algo más importante, la posibilidad de convertirse en un socio estratégico indispensable para el desarrollo de la nueva economía global”, afirmó.

“Hoy, el mundo demanda más cobre, más minerales críticos y más seguridad en las cadenas de suministro. Diversos organismos internacionales estiman que la demanda global de cobre podría duplicarse hacia el año 2040, impulsado por la electromovilidad, las energías renovables y la transformación tecnológica global. Estamos llamados a desempeñar un papel central en ese proceso”, añadió.

Carlos Pareja sostuvo que el Perú necesita una minería moderna, responsable, innovadora, socialmente integrada y que dialogue con las comunidades que quieran hacerlo de buena fe.

“Una minería que respete el medio ambiente, que incorpore tecnología y sostenibilidad, pero también que pueda operar con estabilidad, predictibilidad y seguridad. Ese es el mensaje fundamental que tenemos que transmitir al mundo”, aseveró.

(FIN) CNA