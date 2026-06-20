Capacitación gratuita abre oportunidades de empleos formales para jóvenes migrantes

Andina/Capacitación Gratuita Abre Oportunidades

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

Acceder a educación y empleo formal continúa siendo uno de los principales desafíos para miles de jóvenes migrantes en el Perú. Frente a esta realidad, iniciativas que integran capacitación técnica con oportunidades reales de inserción laboral vienen cobrando mayor relevancia como mecanismos para promover la inclusión social y económica.

Para Silvana de los Heros, gerente de Asuntos Corporativos de Zegel, generar espacios que conecten formación y empleo es fundamental para contribuir al desarrollo de poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral.

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“Creemos que la educación y el empleo son herramientas fundamentales para generar oportunidades de desarrollo. Este tipo de iniciativas permiten conectar el talento con oportunidades reales de crecimiento y contribuir a reducir brechas de acceso para poblaciones que enfrentan mayores desafíos”, señaló.

En esa línea, Zegel y la organización OCASIVEN desarrollaron el programa gratuito “Integrando Talentos: Asesor Operativo Multifuncional”, dirigido a jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad. La iniciativa contempló 60 horas académicas de formación bajo una modalidad híbrida, combinando sesiones presenciales y virtuales.

Como resultado, 22 participantes culminaron satisfactoriamente el proceso y actualmente se encuentran participando en etapas de selección para incorporarse al holding gastronómico NGR, del grupo Intercorp.

Estas iniciativas buscan promover el desarrollo profesional de los colaboradores y facilitar el acceso a herramientas de formación que contribuyan a su crecimiento profesional.

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