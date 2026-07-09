Capeco: construcción en el Perú podría crecer hasta 9.4% en 2026 con nuevo Gobierno

Perú.- Bono Integrador: Ministerio de Vivienda benefició a más de 3,400 familias vulnerables - Andina/El Ministerio De Vivienda, Construcción Y

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) señaló hoy que su sector económico podría crecer hasta 9.4% este año, tras el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral, con la adopción de medidas de reactivación en un contexto en el cual las perspectivas para la inversión son favorables.

“Según la encuesta que realizamos a un panel de empresas de la construcción para nuestro Informe Económico de la Construcción luego de la segunda vuelta, el sector podría crecer 9.4% este año, coincidiendo casi con la perspectiva del Banco Central de Reserva que espera un crecimiento del 10% para el 2026”,declaró el vicepresidente ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, a laAgencia Andina.

Asimismo, refirió que las perspectivas para la inversión en su sector son favorables, considerando que

son más de 120,000 millones de dólares la brecha de infraestructura en el país y la cartera de proyectos de inversión en minería asciende a más de 50,000 millones de dólares.

“Existe la necesidad de triplicar, cuando menos, la producción formal de viviendas, llegando a 200,000 viviendas nuevas por año.Este año la inversión privada debería crecer 12.5%, según el Banco central de Reserva del Perú. Es un buen punto de partida, para los siguientes cuatro años”, indicó Valdivia.

En cuanto a las medidas que debería adoptar la siguiente gestión gubernamental para impulsar el sector construcción, refirió que en el corto plazo, “se debe trabajar para que el Fenómeno El Niño afecte lo menos posible la infraestructura, la vivienda y las cadenas de suministro”.

Asimismo, resolver, progresivamente, el problema de la paralización de obras públicas por cuanto hay más de 2,000 obras detenidas, que representan una inversión que supera los 70,000 millones de soles, “empezando por aquellas paralizadas por falta de financiamiento”.

También, asegurar recursos suficientes para que la producción de viviendas Techo Propio y Mivivienda no se reduzca; así como “establecer un diseño presupuestal distinto, que priorice inversiones en función de la mayor necesidad y la mejor capacidad de ejecutar”, entre otras medidas que su sector plantea.

“Hay que recordar que el proyecto de Presupuesto General de la República se debe presentar al Congreso a más tardar el 30 de agosto”, dijo Valdivia.El vicepresidente del gremio constructor, destacó que el sector Construcción explica poco más del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, pero tiene un efecto directo en más de 20 actividades económicas.

“Tiene un factor multiplicador de 2.2, que quiere decir que por cada sol que se genera en el sector, se producen otros 2.2 soles en otros sectores, y además emplea a cerca de 1.5 millones de personas directamente”,puntualizó.