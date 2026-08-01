Capeco: Construcción registró crecimiento de 11.8% en primer semestre

Andina/Difusión

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

La construcción mantiene un sólido desempeño en el país. El Producto Bruto Interno (PBI) del sector construcción alcanzó un crecimiento de 11.8% en el primer semestre de 2026, con lo que acumuló catorce meses consecutivos de expansión, informó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Durante la conferencia de prensa del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 103, el vicepresidente ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, señaló que el desempeño positivo respondió al crecimiento del consumo de cemento (12.7%) y del avance de la obra pública (10.6%), así como al dinamismo del mercado residencial, la inversión minera, las Obras por Impuestos (OxI) y la ejecución de proyectos privados de infraestructura que vienen impulsando la actividad constructora.

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Uno de los principales motores fue el mercado de vivienda. Entre junio de 2025 y mayo de 2026 se colocaron cerca de 47,000 créditos hipotecarios por un monto aproximado de 17,500 millones de soles, cifra que representa un incremento cercano al 13% respecto del periodo anual previo.

Asimismo, los créditos otorgados con recursos propios de las entidades financieras alcanzaron su nivel más alto de los últimos cinco años, mientras que el financiamiento respaldado por el Fondo Mivivienda volvió a crecer luego de dos años de retroceso.

El informe también destacó el comportamiento de la inversión minera, que aumentó alrededor de 44% entre enero y mayo de 2026, superando los 2,600 millones de dólares, además del desempeño récord del mecanismo de Obras por Impuestos, cuyas adjudicaciones ya superan los 6,300 millones de soles entre enero y julio. De mantenerse esta tendencia, el mecanismo cerraría el año con 11,600 millones de soles en proyectos adjudicados, más del doble de lo registrado en 2025.

A ello se suma el avance de importantes inversiones privadas en infraestructura, entre ellas la Línea 2 del Metro de Lima, proyectos de transmisión eléctrica, centrales de energía renovable, inversiones industriales y la expansión de redes de telecomunicaciones, que continúan fortaleciendo la actividad económica vinculada al sector.

No obstante, Capeco advirtió que el segundo semestre plantea importantes desafíos. La reducción de recursos para la inversión pública, la alta probabilidad de un Fenómeno El Niño fuerte o muy fuerte y el incremento del costo de los principales insumos de construcción podrían afectar el ritmo de crecimiento previsto para el cierre del año.

"La construcción atraviesa un momento favorable, pero consolidar este crecimiento dependerá de que el nuevo Gobierno impulse reformas que fortalezcan la inversión, modernicen la gestión de la infraestructura y garanticen políticas de largo plazo para cerrar las brechas que aún enfrenta el país", afirmó Guido Valdivia.

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