Capeco destaca que diálogo en construcción civil impulsa empleo formal y productividad

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) destacó los resultados alcanzados tras más de dos décadas de trabajo conjunto con la Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Conafovicer), una experiencia que, según señaló, ha contribuido a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector y a fortalecer la productividad y competitividad.

El vicepresidente ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, afirmó que el diálogo permanente entre trabajadores y empleadores ha sido un factor clave para alcanzar consensos que favorezcan tanto el desarrollo de las empresas como el bienestar de los trabajadores.

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“Cuando uno ejercita el diálogo como la primera herramienta para lograr acuerdos, se genera un nivel de relación y de confianza que hace que luego tomar otras decisiones sea mucho más sencillo”, manifestó en declaraciones a laRed de Comunicación Regional(RCR).

Valdivia indicó que este proceso ha permitido construir una relación basada en el reconocimiento mutuo, la buena fe en las negociaciones y la disposición de ambas partes para priorizar objetivos comunes. Según explicó, estos principios han sostenido 22 años de entendimiento entre el gremio empresarial y los representantes de los trabajadores.

Como resultado de ello, sostuvo que se han logrado mejoras sustantivas en los ingresos de los trabajadores, mejores condiciones de trabajo y una gestión más eficiente en las empresas del sector construcción. Asimismo, consideró que la experiencia demuestra que el diálogo social puede convertirse en un mecanismo efectivo para impulsar la productividad.

En ese sentido, señaló que el modelo desarrollado en construcción civil podría replicarse en otros sectores productivos del país. A su juicio, la generación de consensos contribuye a fortalecer la competitividad, promover el empleo formal y estimular nuevas inversiones.

“Puede generar competitividad, puede generar empleo formal, generando un círculo virtuoso de inversión, producción, empleo, más producción, más inversión y más empleo”, afirmó.

¿Regular al Conafovicer?

En otro momento, Valdivia cuestionó el proyecto de ley presentado por el congresista Guido Bellido para regular al Conafovicer. Señaló que se trata de una entidad privada de previsión social financiada mediante aportes voluntarios de trabajadores afiliados, por lo que consideró que una intervención legislativa en su funcionamiento resultaría improcedente.

Además, destacó que la institución viene desarrollando un proceso de planeamiento estratégico orientado a ampliar y mejorar los servicios que brinda a sus aportantes.

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