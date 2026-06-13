Carreras que combinan negocios, IA y tecnología ganan terreno en el mercado laboral

Perú.- El 95% de empresas peruanas planea aumentar su inversión en IA en los siguientes dos años - Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

Las carreras tradicionales ya no siguen un solo camino. Hoy, cada vez toman más fuerza las carreras que integran conocimientos de negocios, comunicación, marketing, educación o gestión con inteligencia artificial (IA), análisis de datos, automatización y habilidades digitales para responder a un mercado laboral que cambia a gran velocidad.

Durante mucho tiempo, las profesiones siguieron estructuras bastante definidas. Un administrador se enfocaba en negocios, un diseñador en creatividad y un comunicador en medios y contenidos. Sin embargo, el mercado laboral actual exige perfiles mucho más versátiles y capaces de integrar distintas habilidades como pensamiento estratégico, liderazgo, tecnología y capacidad de adaptación.

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“Hoy la tecnología dejó de ser exclusiva de las áreas técnicas. Un profesional de marketing requiere entender de datos e inteligencia artificial, mientras que sectores como derecho, recursos humanos o comunicación vienen incorporando automatización y herramientas digitales para tomar decisiones más estratégicas. En los próximos años, las empresas priorizarán perfiles capaces de combinar habilidades digitales y pensamiento estratégico, y muchos profesionales podrían quedar fuera de procesos de selección si no desarrollan estas competencias”, resaltó Luciano Velazco, CEO de Dionisio Romeru University (DRU).

Según el Foro Económico Mundial (WEF), cerca del 44% de las habilidades laborales cambiarán en los próximos cinco años debido al avance tecnológico. Además, LinkedIn identificó en su informe "Skills on the Rise 2026" que las competencias vinculadas a inteligencia artificial, análisis de datos y transformación digital son de las que más rápido vienen creciendo a nivel global.

En paralelo, plataformas de empleo como Bumeran señalaron en 2026 que cada vez más posiciones en Perú vienen incorporando componentes digitales y habilidades tecnológicas, incluso en carreras que antes no estaban necesariamente vinculadas al mundo tech.

Este escenario también viene impulsando cambios en la educación superior. Cada vez más universidades empiezan a replantear sus programas para responder a nuevas demandas del mercado laboral y formar perfiles preparados para entornos más digitales y dinámicos.

“Hoy la inteligencia artificial ya no es un tema exclusivo de las áreas tecnológicas. Está transformando la manera en la que las empresas toman decisiones, lideran equipos y compiten en el mercado. Por eso, el gran reto de la educación ya no es solo formar profesionales con conocimientos técnicos, sino personas capaces de adaptarse, entender la tecnología y utilizarla estratégicamente en cualquier industria”, puntualizó Carla Olivieri, rectora de DRU.

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