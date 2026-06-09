Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 del Perú suma más de US$ 64,075 millones

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Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026, conformada por 66 proyectos mineros distribuidos en 19 departamentos del país, por un valor superior a 64,075 millones de dólares.

Este monto representa un incremento de 1.7% respecto a lo reportado en la cartera actualizada a octubre 2025.

Esta Cartera refleja no solo la confianza del capital privado en la estabilidad y competitividad del marco regulatorio peruano, sino también la diversificación progresiva hacia minerales estratégicos como el cobre y el molibdeno, esenciales para la cadena global de suministros de tecnologías limpias, destacó la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Minem, responsable del documento.

Asimismo, destacó que la Cartera constituye un instrumento fundamental para la toma de decisiones en materia de política sectorial, planificación territorial e inversión privada, y refleja su contribución al crecimiento de la producción y las exportaciones, generando divisas, ingresos fiscales y transferencias por Canon Minero, Regalías Mineras y Derecho de Vigencia y Penalidad, recursos que financian el desarrollo de las regiones del país.

La presente edición pone en evidencia la naturaleza dinámica del subsector minero

al incorporar 2 nuevos proyectos (Integración Atacocha-El Porvenir y Optimización Carahuacra - San Cristóbal) y registra la salida del proyecto San Gabriel, luego que, en diciembre de 2025, inició su etapa productiva.

En sus siete capítulos, el documento presenta información técnica y las principales características de los proyectos de la Cartera, como el año de inicio de ejecución, ubicación, tipo de proyecto, etapa de avance, fuente de abastecimiento de agua, tipo de explotación y mineral a extraer, teniendo como referencia la inversión Capex.

Asimismo, analiza el impacto macroeconómico de la oferta y demanda global del cobre, y presenta información detallada de los 66 proyectos mediante fichas técnicas que incluyen características como el titular minero, ubicación geográfica, inversión Capex, tipo de yacimiento y/o mineralización, datos principales y su situación actual.

El Minem pone a disposición de los actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil la presente publicación como una herramienta de consulta, análisis y diálogo, que convoca a reconocer y potenciar, con responsabilidad y visión, la gran oportunidad histórica que representa nuestra riqueza mineral para liderar el desarrollo del Perú.

(FIN) NDP / MDV